Najljepši ulazak u Novu godinu! Domaći glumački par čeka prvo zajedničko dijete

Jagoda Kumrić radosnu je vijest podijelila na društvenim mrežama, gdje su joj pratitelji uputili brojne čestitke.

Glumica Jagoda Kumrić, koju smo gledali u seriji ''Kumovi'', na društvenim je mrežama najnovijom objavom otkrila najljepše moguće vijesti.

Naime, lijepa glumica i njezin partner Konstantin Haag čekuju prvo zajedničko dijete. Uz fotku, na kojoj se vidi njezin trudnički trbučić, podijelila je i emotivnu poruku.

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV

''2025. Godina promjena, godina najboljih odluka i najljepših trenutaka. Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu. Godina u kojoj smo završili mnoga poglavlja i započeli mnoga druga. Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu. Hvala ti 2025., to je bila luda vožnja'', napisala je ispod objave na Instagramu.

A čestitke su se ubrzo počele nizati jedna za drugom.

''Najljepši ulazak u Novu! Sretno'', ''Čestitke za mamu Jagodu i sretna Nova 2026.'', ''Aaaa čestitke'', dio je komentara u moru emotikona srca.

Inače, ovo je Jagodina druga trudnoća – glumica već ima kćerkicu.

Podsjetimo, Jagoda i Konstantin ovog su se ljeta vjenčali. Iako o svojoj vezi nikad nisu javno govorili, kroz njihove objave postalo je jasno da je u pitanju ljubav, a kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 6 Foto: Instagram

U rujnu su donijeli odluku, koja je rastužila fanove naše serije ''Kumovi'', o čemu se radi pročitajte OVDJE.

