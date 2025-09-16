Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag opraštaju se od ''Kumova'', objavom su šokirali fanove na Instagramu.

Glumački par Jagoda Kumrić i Konstantin Haag, koje gledamo kao Vedranu i Zlatana u "Kumovima", rastužio je svoje fanove novom viješću.

Naime, odlučili su prestati sa snimanjem novih epizoda, a svoju odluku objavili su uz video s fotografijama i uspomenama sa seta.

Kumovi, Jagoda i Konstantin Foto: Nova TV

''Arrivederci, Vedrana i Zlatan. Još nekad na proljeće smo snimili zadnje kadrove kao Vedrana i Zlatan u Kumovima i time naše najdugovječnije likove poslali u televizijsku povijest. Bile su to šarolike i lijepe 4 godine, ali nakon skoro 500 snimljenih epizoda bilo je vrijeme za okrenuti neku novu stranicu i krenuti u neke nove kreativne izazove i pobjede. Divnoj ekipi i kolegama koji su nam uljepšavali dane smo se zahvalili još na proljeće, a vama, draga publiko, hvala što ste nas pratili kao Vedranu i Zlatana u Kumovima. Vidimo se na kazališnim daskama s novim projektom koji uskoro predstavljamo'', napisali su.

''Volimo vas'', ''Dragi ljudi, hvala vam'', ''Rekla bi moja kći: 'Nije poštenoooo''', ''Hvala vam što ste nam uljepšali seriju'', ''Gledali smo vas s radošću'', pišu im pratitelji.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 6 Foto: Instagram

Podsjetimo, Jagoda i Konstantin ovog su se ljeta vjenčali. Iako o svojoj vezi nikad nisu javno govorili, kroz njihove objave postalo je jasno da je u pitanju ljubav, a kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.

