Nema labavo! Sandra Bagarić pokazala kako na plaži teše figuru

Sandra Bagarić pokazala je kako vježba na spravama s pogledom na more.

Hrvatska operna diva Sandra Bagarić još jednom je dokazala da itekako vodi brigu o zdravlju i formi. Na fotografijama snimljenima uz more može se vidjeti kako uživa u treningu na otvorenom, koristeći sprave za vježbanje postavljene tik uz obalu.

Sandra je odabrala kombinaciju vježbi koje aktiviraju cijelo tijelo – od trbušnjaka na kosoj klupi pa sve do eliptičnog trenažera. Odjevena u crnu sportsku kombinaciju i s kapom na glavi pozirala je za društvene mreže.

Otkrila je i da se tako priprema za predstavu, a velika motivacija joj je kostim.

''Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009 godine. Valja stat u njega pa hajd Sandra sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca'', napisala je u opisu.

Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Inače, Bagarić je cijelo ljeto provela na moru, a nedavno je otkrila da u tome itekako uživa.

Sandra Bagarić - 3 Foto: Instagram

Pohvalila se i kako joj je suprug kupio Lamborghinija, više pročitajte OVDJE.

Sandra Bagarić i suprug - 2 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

