Nema labavo! Sandra Bagarić pokazala kako na plaži teše figuru

Sandra Bagarić pokazala je kako vježba na spravama s pogledom na more.
Hrvatska operna diva Sandra Bagarić još jednom je dokazala da itekako vodi brigu o zdravlju i formi. Na fotografijama snimljenima uz more može se vidjeti kako uživa u treningu na otvorenom, koristeći sprave za vježbanje postavljene tik uz obalu.3 vijesti o kojima se priča više ne kriju ljubav Prvi javni izlazak zvijezde Kumova i zgodnog nogometaša koji joj je ukrao srce! ima milijun pratitelja! Tko je atraktivna plavuša za koju su svi pomislili da je zaboravila obući badić na plaži? "Nestvarno lijepa žena!" U haljini dostojnoj crvenog tepiha našu influencericu uspoređuju s Jennifer Lopez!
Sandra je odabrala kombinaciju vježbi koje aktiviraju cijelo tijelo – od trbušnjaka na kosoj klupi pa sve do eliptičnog trenažera. Odjevena u crnu sportsku kombinaciju i s kapom na glavi pozirala je za društvene mreže.
Otkrila je i da se tako priprema za predstavu, a velika motivacija joj je kostim.
''Kažu u 12. mjesecu idu Jalte. Kostim je iz 2009 godine. Valja stat u njega pa hajd Sandra sad na posao tesanja figure, imam dva mjeseca'', napisala je u opisu.
Sandra Bagarić - 2 Foto: Instagram
Sandra Bagarić Foto: Instagram
Sandra Bagarić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry o narušenim odnosima: "Neki članovi obitelji nikada mi neće oprostiti..."
Inače, Bagarić je cijelo ljeto provela na moru, a nedavno je otkrila da u tome itekako uživa.
Sandra Bagarić - 3 Foto: Instagram
Pohvalila se i kako joj je suprug kupio Lamborghinija, više pročitajte OVDJE.
Sandra Bagarić i suprug - 2 Foto: Sandra Bagarić/Instagram
Galerija 24 24 24 24 24
Pogledaji ovo Celebrity Oženio se sin Željke Markić! Ponosna majka podijelila je djelić atmosfere s emotivnom porukom
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ivana Mišerić objavila rijetku fotku s partnerom, kojeg drži podalje od medija
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompsonova nećakinja oglasila se prvi put nakon vjenčanja: ''Najveći strah mi je bio...''
Pogledaji ovo Celebrity Chef Vukadin o obitelji, koja je njegova najveća motivacija: ''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed!''