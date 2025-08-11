Sandra Bagarić nasmijala pratitelje do suza: ''Muž mi kupio Lamborghini!''

Sandra Bagarić pozirala je na traktoru pa nasmijala pratitelje opisom.
Naime, sjela je na bijeli traktor marke Lamborghini, a opisom je sve nasmijala.
''Muž mi kupio Lamborghini – šč!" našalila se.
Nedavno je pozirala u badiću i ispred sebe stavila smokvin list, a fotografije su dobile gomilu komplimenata. Više pogledajte OVDJE.
Sandra Bagarić Foto: Instagram
Sandra i Darko imaju jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi. Više o tome pročitajte OVDJE.
