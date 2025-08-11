Sandra Bagarić nasmijala pratitelje do suza: ''Muž mi kupio Lamborghini!''

Sandra Bagarić pozirala je na traktoru pa nasmijala pratitelje opisom.

Naša operna diva Sandra Bagarić i njezin suprug Darko Domitrović uživaju na odmoru u Istri, a svoje pratitelje Sandra je nasmijala novom objavom iz jednog vinograda.

Naime, sjela je na bijeli traktor marke Lamborghini, a opisom je sve nasmijala.

''Muž mi kupio Lamborghini – šč!" našalila se.

Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra i Darko imaju jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sandra Bagarić i suprug - 4 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

Sandra Bagarić i suprug - 2 Foto: Sandra Bagarić/Instagram

