Aleksandra Prijović pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći!

Aleksandra Prijović uoči porođaja zablistala je u cvjetnoj haljini, oduševivši obožavatelje trudničkim sjajem.

Aleksandra Prijović ovih dana broji posljednje dane do porođaja, a najnovijom fotografijom još jednom je oduševila svoje obožavatelje.

Pjevačica je pozirala u kratkoj bijeloj haljini ukrašenoj velikim ružičastim cvjetovima, koja je savršeno istaknula njezin trudnički trbuščić. S osmijehom na licu i rukama nježno položenim na trbuh, Aleksandra zrači srećom i isčekivanjem najljepše životne uloge.

Iako se bliži trenutak kada će postati mama, Aleksandra ne skriva koliko joj odgovara trudnički sjaj, a fotografija je ubrzo skupila brojne komentare i čestitke. Fanovi su joj poželjeli miran i sretan porod te puno zdravlja za nju i bebu.

Podsjećamo, Aleksandra je udana za posinka Lepe Brene Filipa Živojinovića, s kojim ima sinčića Aleksandra. No ovoga puta, par očekuje djevojčicu.

Paralelno s rastom obitelji, par je kupio novu kuću, o čemu više možete pročitati OVDJE.

