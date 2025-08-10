Aleksandra Prijović pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći!

Aleksandra Prijović uoči porođaja zablistala je u cvjetnoj haljini, oduševivši obožavatelje trudničkim sjajem.
Pjevačica je pozirala u kratkoj bijeloj haljini ukrašenoj velikim ružičastim cvjetovima, koja je savršeno istaknula njezin trudnički trbuščić. S osmijehom na licu i rukama nježno položenim na trbuh, Aleksandra zrači srećom i isčekivanjem najljepše životne uloge.
Iako se bliži trenutak kada će postati mama, Aleksandra ne skriva koliko joj odgovara trudnički sjaj, a fotografija je ubrzo skupila brojne komentare i čestitke. Fanovi su joj poželjeli miran i sretan porod te puno zdravlja za nju i bebu.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 8 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 10 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Podsjećamo, Aleksandra je udana za posinka Lepe Brene Filipa Živojinovića, s kojim ima sinčića Aleksandra. No ovoga puta, par očekuje djevojčicu.
Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Paralelno s rastom obitelji, par je kupio novu kuću, o čemu više možete pročitati OVDJE.
