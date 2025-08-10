Glasate li za ovaj outfit Sonje Jandroković ili onaj mokri look s odgođene Alke?

Sonja Jandroković na Sinjskoj alci zablistala je u crnoj haljini, dok se još pamti njezin mokri tirkizni stajling s odgođene utrke.
Sonja Jandroković, supruga predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, i ove je godine bila među uzvanicima na Sinjskoj alci, a njezini su stajlinzi privukli veliku pozornost.
Na današnjem svečanom izdanju, sjedila je u prvom redu odjevena u elegantnu crnu haljinu bez rukava, koju je upotpunila upečatljivom ogrlicom i sunčanim naočalama.
Sonja Jandroković - 3 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Sonja Jandroković - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Sonja Jandroković - 4 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Ipak, mnogi se još sjećaju prizora s odgođene Alke, kada je pljusak iznenadio sve prisutne – tada je nosila tirkizno-plavu haljinu.
Sonja Jandroković, Gordan Jandroković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sonja Musić Milanović, Gordan Jandroković, Sonja Jandroković Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
