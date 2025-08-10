Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke

U 70. godini preminula je Nina Erak, dugogodišnja prvakinja Kerempuha i istaknuta hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica.

U 70. godini preminula je istaknuta hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica, Nina Erak, dugogodišnja članica Satiričkog kazališta Kerempuh.

Vijest je objavljeno upravo iz kazališta u kojem je provela najveći dio karijere.

"S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila kazalištu... Draga Nina, zauvijek ćeš ostati u našim srcima", poručili su iz Kerempuha.

Nina Erak (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine bila je dio Kerempuhova ansambla, gdje je odigrala više od 55 uloga, ali surađivala je i s Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Histrionima, Kazalištem Mala scena i Dubrovačkim ljetnim igrama.

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!

Nina Erak (Foto: Nova TV) Foto: Nova TV

Publika ju pamti po nizu predstava poput "Kako uspijeti ili propasti u životu" (1982.), "Disident" (1984.), "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" (1985.), "Svoga tela gospodar" (1988.), "Arsen i stare čipke" (1993.), "Revizor" (1998.) i "Umri ženski" (2020.). Uz kazališnu scenu, ostvarila je bogat opus na televiziji, filmu i radiju, a kao pedagoginja je odgojila generacije glumaca. Status prvakinje Kerempuha stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021.

Galerija 9 9 9 9 9

Nina Erak (Foto: Nova TV) Foto: Nova TV

Na televizijskom platnu bila je najpoznatija po ulozi Zorke u našoj seriji "Na granici".

Pogledaji ovo Celebrity Severinin dekoltirani teksas kostim naglasio je svaku oblinu na njezinu tijelu!

Nina Erak (Foto: PR) Foto: PR

Od 1988. do 2018. bila je u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom, s kojim ima kćer Petru (1994.), članicu ansambla Zagrebačkog kazališta mladih. Nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Riječi su suvišne za ovu fotografiju zvijezde Kumova u mini ružičastom bikiniju!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bio je potpuno gol! Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!