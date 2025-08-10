Severinin dekoltirani teksas kostim naglasio je svaku oblinu na njezinu tijelu!

Dva dana nakon rasprodane Opatije, Severina je u Travniku održala spektakl pred publikom iz cijele BiH i oduševila pun stadion emotivnim nastupom.
Dva dana nakon rasprodane Velike ljetne pozornice u Opatiji, Severina je oduševila i susjednu BiH.3 vijesti o kojima se priča susjedi zabrinuti Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..." tužna sudbina ikone Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava tisuće zainteresiranih Thompsonov koncert u Vukovaru? Na Facebooku osvanula zanimljiva objava
Na velikom stadionskom koncertu, okupila je i oduševila publiku koja je u Travnik pristigla iz svih krajeva BiH - Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Bijeljine, Tuzle, Bihaća, Zenice, Bugojna, Viteza... Sinoćnjim koncertom, Severina je još jednom pokazala zašto je već godinama najpopularniji ženski izvođač u regiji.
Severina - 1 Foto: Sanela Babić
Na pozornicu je izašla uz gromoglasan pljesak punog stadiona Pirota te stihove ''Ovo će biti dobra noć, predosjećam'', s kojima je otvorila ovaj koncertni spektakl u vezirskom gradu.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov koncert u Vukovaru? Na Facebooku osvanula zanimljiva objava
Galerija 25 25 25 25 25
Severina je u Travniku nastupila uz jedanaestero članova njezinog velikog glazbenog orkestra, a mnoge je ovaj koncert podsjetio na njezin novogodišnji koncert u Sarajevu, na kojem je bilo više od 55.000 posjetitelja.
Severina - 3 Foto: Sanela Babić
Severina - 4 Foto: Sanela Babić
''Posljednji put sam bila u Travniku '98. i mislila sam da su me u međuvremenu već svi zaboravili. Ali kad sam ovo sinoć doživjela, sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete. Pošto se radi o stadionu, da se izrazim nogometnim rječnikom - kako bi rekao Ćiro Blažević, koji je bio iz Travnika - ostavili smo i srce i dušu i noge na terenu... A i publika još više... Pumpali smo svi k'o jedno''", izjavila je Severina nakon spektakla u Travniku.
Severina - 2 Foto: Sanela Babić
Pogledaji ovo Celebrity Na špici samo poznate dame, a jedna je u vrtoglavo visokim štiklama i minici posebno privukla pozornost
Severina - 5 Foto: Sanela Babić
Najemotivniji trenutak večeri bila je izvedba pjesme "Rođeno moje", tijekom koje su djevojčice "Biserčići" iz plesnog studija "Maja" razvile transparent "Spasite djecu svijeta" te poslale snažnu poruku o potrebi zaštite i sigurnog odrastanja djece.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Miljenik Formule 1 i mlada brineta prepustili se strastima pred znatiželjnim paparazzima
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Legendarni tenisač i supruga dobili prinovu! Ime koje su odabrali ponukala je emotivna priča
Pogledaji ovo Zanimljivosti Volite film ''Tomb Raider''? Ovo je kviz za vas, provjerite koliko detalja znate!