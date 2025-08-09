Na špici samo poznate dame, a jedna je u vrtoglavo visokim štiklama i minici posebno privukla pozornost

Subotnju špicu ovog vikenda u Zagrebu preplavile su samo poznate dame.
Vruća subota drugog vikenda kolovoza mnoge je ostavila kod kuće pod rashladnim uređajima.3 vijesti o kojima se priča odali su se Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert susjedi zabrinuti Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..." ''Diva bila i ostala'' Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja kojeg je voljela i u djetinjstvu
Ipak, hrabrost za izlazak na špicu imale su samo poznate dame, a fotografi su tako nasmijane i dobro raspoložene uhvatili političarku Mirelu Holy, doktoricu Petru Meštrić, influencericu Polinu Gusevu te bivšu zastupnicu u Saboru Marinu Opačak Bilić koja je u vrtoglavo visokim potpeticama i mini-haljini privukla svu pozornost.
Marina Opačak Bilić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirela Holy - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Prizori glumca iz omiljene domaće serije s djecom raznježili su pratitelje: ''Nas troje!''
Najpoznatija hrvatska liječnica i prijateljica rashladile se na Manduševcu, prolaznici su uživali u pogledu, a fotografije pogledajte OVDJE.
Petra Meštrić i Polina Guseva - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Petra Meštrić i Polina Guseva - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Galerija 12 12 12 12 12
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tatjana Jurić pozirala u badiću, blista nakon velike promjene koju je donijela u svom životu
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Ovu bujnu ljepoticu zovu ženom s najsavršenijim tijelom na svijetu
Pogledaji ovo Celebrity ''Jeste sretni?'' Ana Rucner novim potezom uzvratila na užasavajuće komentare koje dobiva
Pogledaji ovo Celebrity Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom