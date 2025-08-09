Na špici samo poznate dame, a jedna je u vrtoglavo visokim štiklama i minici posebno privukla pozornost

Subotnju špicu ovog vikenda u Zagrebu preplavile su samo poznate dame.

Vruća subota drugog vikenda kolovoza mnoge je ostavila kod kuće pod rashladnim uređajima.

Ipak, hrabrost za izlazak na špicu imale su samo poznate dame, a fotografi su tako nasmijane i dobro raspoložene uhvatili političarku Mirelu Holy, doktoricu Petru Meštrić, influencericu Polinu Gusevu te bivšu zastupnicu u Saboru Marinu Opačak Bilić koja je u vrtoglavo visokim potpeticama i mini-haljini privukla svu pozornost.

Marina Opačak Bilić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Mirela Holy - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Najpoznatija hrvatska liječnica i prijateljica rashladile se na Manduševcu, prolaznici su uživali u pogledu, a fotografije pogledajte OVDJE.

Petra Meštrić i Polina Guseva - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Petra Meštrić i Polina Guseva - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

