Najpoznatija hrvatska liječnica i prijateljica rashladile se na Manduševcu, prolaznici su uživali u pogledu

Petra Meštrić i Polina Guseva rashladile se na Manduševcu pa priredile pravi show za prolaznike i fotografe.
Najpoznatija hrvatska liječnica Petra Meštrić, i njezina bliska prijateljica, influencerica Polina Guseva, ove su subote privukle pažnju prolaznika u samom srcu Zagreba.
Ljetne vrućine odlučile su pobijediti na šarmantan način – osvježenjem kod legendarne fontane Manduševac.
Petra Meštrić i Polina Guseva - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Petra Meštrić i Polina Guseva - 5 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
U lepršavim i elegantnim odjevnim kombinacijama, obje su dame zablistale u ulozi urbanih ljetnih muze. Petra je odabrala moderni kombinezon u plavoj nijansi, dok je Polina nosila romantičnu bijelu haljinu s cvjetnim detaljima. Raskošne lepeze u rukama bile su i modni dodatak i praktičan spas od sunca.
Petra Meštrić i Polina Guseva - 2 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Petra Meštrić i Polina Guseva - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Osmjesi i opuštena atmosfera jasno su pokazivali da im visoke temperature ne mogu pokvariti dan. Petra se u jednom trenutku i osvježila vodom iz bočice, dok su obje znatiželjno promatrale kristalno čistu vodu Manduševca i uživale u povjetarcu koji su same stvarale lepezama.
Petra Meštrić i Polina Guseva - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Petra Meštrić i Polina Guseva - 7 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Petra Meštrić i Polina Guseva - 8 Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Slučajni prolaznici uživali su u pogledima na ove dvije ljepotice.
Petra Meštrić - 15 Foto: Josip Moler/Cropix
Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX
