Najpoznatija hrvatska liječnica i prijateljica rashladile se na Manduševcu, prolaznici su uživali u pogledu

Petra Meštrić i Polina Guseva rashladile se na Manduševcu pa priredile pravi show za prolaznike i fotografe.

Najpoznatija hrvatska liječnica Petra Meštrić, i njezina bliska prijateljica, influencerica Polina Guseva, ove su subote privukle pažnju prolaznika u samom srcu Zagreba.

Ljetne vrućine odlučile su pobijediti na šarmantan način – osvježenjem kod legendarne fontane Manduševac.

Petra Meštrić i Polina Guseva - 1 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Petra Meštrić i Polina Guseva - 5 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

U lepršavim i elegantnim odjevnim kombinacijama, obje su dame zablistale u ulozi urbanih ljetnih muze. Petra je odabrala moderni kombinezon u plavoj nijansi, dok je Polina nosila romantičnu bijelu haljinu s cvjetnim detaljima. Raskošne lepeze u rukama bile su i modni dodatak i praktičan spas od sunca.

Petra Meštrić i Polina Guseva - 2 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Petra Meštrić i Polina Guseva - 4 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Ovu bujnu ljepoticu zovu ženom s najsavršenijim tijelom na svijetu

Osmjesi i opuštena atmosfera jasno su pokazivali da im visoke temperature ne mogu pokvariti dan. Petra se u jednom trenutku i osvježila vodom iz bočice, dok su obje znatiželjno promatrale kristalno čistu vodu Manduševca i uživale u povjetarcu koji su same stvarale lepezama.

Petra Meštrić i Polina Guseva - 6 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Petra Meštrić i Polina Guseva - 7 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Petra Meštrić i Polina Guseva - 8 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

Slučajni prolaznici uživali su u pogledima na ove dvije ljepotice.

Pogledaji ovo Celebrity Iznenadna pojava našeg glumca koji već godinama živi povučenim životom

Najpoznatija liječnica u Hrvatskoj za rođendan dobila nevjerojatno skup poklon. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Petra Meštrić - 15 Foto: Josip Moler/Cropix

Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Je li ovo partner najpoznatije hrvatske doktorice? Uhvaćeni su u Monte Carlu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 22 22 22 22 22

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tatjana Jurić pozirala u badiću, blista nakon velike promjene koju je donijela u svom životu

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Par s naslovnice! Zvijezda Kumova u zagrljaju zgodnog nogometaša ne skida osmijeh s lica

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak prvi put progovorio o partneru: ''Od početka mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome''