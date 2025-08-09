Marko Bošnjak prvi put progovorio o partneru: ''Od početka mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome''

Marko Bošnjak prvi put otvorio je dušu o svom partneru koji dolazi iz Španjolske.

Hrvatski predstavnik s Eurosonga 2025. Marko Bošnjak prvi je put progovorio o svom dečku.

Već dvije godine Marko je u vezi s tajanstvenim Španjolcem, a kako su se upoznali otkrio je za Story.

Marko Bošnjak - 4 Foto: Instagram

"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu, otkrio je Bošnjak za Story.

"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", rekao je, no nije htio otkriti identitet partnera.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Instagram

Marko Bošnjak - 1 Foto: Instagram

"Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni", istaknuo je pjevač.

Svoju seksualnu orijentiranost Marko od početka ne skriva.

Prvi je hrvatski predstavnik koji je javno priznao da je homoseksualne orijentacije, zbog čega je doživio mnogobrojne napade na društvenim mrežama.

"Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29., bebeeez", napisao je Marko, zahvalivši se svima na podršci: "Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači."

Marko Bošnjak - 1 Foto: Profimedia

Marko Bošnjak - 2 Foto: Afp

Kakve poruke je dobivao nakon što je komentirao Thompsonov koncert na Hipodromu, pogledajte OVDJE.

Zbog čega su se na njega obrušili Izraelci i Ukrajinci, pogledajte OVDJE.

