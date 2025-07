Ispovijest Marka Bošnjaka: ''Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan''

Marko Bošnjak na Instagramu je podijelio svoje misli o nastupu na Eurosongu i okolnostima pod kojima je išao na natjecanje.

Prošlo je dva mjeseca otkako je održano prvo polufinale Eurosonga 2025. u Baselu, u kojemu je kao hrvatski predstavnik nastupao Marko Bošnjak.

21-godišnji pjevač nije uspio ući u finale natjecanja s pjesmom "Poison Cake", osvojivši 12. mjesto u prvom polufinalu, dok su mu brojni kladioničari i fanovi predviđali posljednje mjesto u polufinalu. Sada se oglasio na Instagramu, podijelivši snimku nastupa s Dore na koju se osvrnuo.

"Čak ni na kortikosteroidima, bolestan kao pas, glas potrošen od snimanja dvije TV emisije istovremeno — još sam to napravio. Bilo je konceptualno, uznemirujuće, hrabro, nefiltrirano i živciralo je sve one koji to nisu kužili", započeo je Marko svoju objavu.

Osvrnuo se i na predviđanja: "Nema ljubavi iz Hrvatske. Većina eurovizijskih fanova to je mrzila. Bio sam predzadnji na listama (37/37) cijelu sezonu ESC-a. I trebalo je nekoliko mjeseci da priznam da je to bio moj "pad". Mržnja kod kuće je tada bila i još uvijek je luda, ali išao sam dalje. Iscijelio se. Potrošio stotine na glasovnu rehabilitaciju."

Ponovio je to da je prvi hrvatski predstavnik koji je javno priznao da je homoseksualne orijentacije, zbog čega je doživio mnogobrojne napade na društvenim mrežama.

"Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj da bi me zatim ismijavali zapadni komentatori koji ne kuže koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek?? Završio sam 29., bebeeez", napisao je Marko, zahvalivši se svima na podršci: "Zahvalan sam svakome tko me vidi, bez kompromisa, i dolazi slatki mali podcast. Imam priče za ispričati. Tek sam počeo, bebači."

Kakve poruke je dobivao nakon što je komentirao Thompsonov koncert na Hipodromu, pogledajte OVDJE.

Zbog čega su se na njega obrušili Izraelci i Ukrajinci, pogledajte OVDJE.

