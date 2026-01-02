Nekadašnji Dinamovac uplovio u brak s tajanstvenom brinetom, sve je otkrio detalj s Instagrama!

Nekadašnji Dinamovac Lirim Kastrati na Instagramu je objavio kako se oženio za Saru Hajrullahu.

Nogometaš Lirim Kastrati, nekadašnji igrač Dinama, uplovio je u bračne vode. Nakon kratke veze oženio se Sarom Hajrullahu, a par je sretne vijesti podijelio i na društvenim mrežama, gdje su ubrzo krenule čestitke prijatelja i pratitelja.

Vjenčanje je održano u vijećnici, u intimnoj i elegantnoj atmosferi, a fotografije s građanskog vjenčanja otkrivaju nasmiješeni par u svečanom izdanju. Sara je blistala u bijelom sakou s buketom crvenih ruža, dok je Kastrati odabrao klasično tamno odijelo.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Lirim Kastrati Foto: Instagram

Lirim Kastrati Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity "Još ga volim!" Zvijezda Titanica o bivšoj ljubavi koja joj je bolna rana još od tinejdžerskih dana

Posebnu pažnju pratitelja privukao je i Sarin potez nakon vjenčanja – na Instagramu je promijenila prezime, čime je i službeno potvrdila brak s nogometašem. Ispod objavljenih fotografija nizale su se čestitke prijatelja, poznanika i fanova koji su mladencima poželjeli sreću u zajedničkom životu.

Lirim Kastrati Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Lirim Kastrati Foto: Boris Kovacev/Cropix

U travnju 2025. godine otkriveno je kako je Kastrati prekinuo vezu s dotadašnjom partnericom Anđelom Šimac, s kojom ima kćer. Nekoliko mjeseci kasnije započeo je novu životnu etapu, koja je sada okrunjena brakom.

Lirim Kastrati Foto: Instagram

Novopečeni supružnici zasad nisu otkrivali detalje o daljnjim planovima, no sudeći prema osmijesima i porukama podrške, novu godinu i novo poglavlje započeli su ispunjeni ljubavlju i optimizmom.

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekada su bile rivalke na terenu, a sada su se odvažile na najveći korak