Javni vapaj za pomirenjem? Beckhamovi usred obiteljske krize povukli neočekivani potez

Obiteljski jaz kod Beckhamovih sve je dublji, a o odnosima u njihovoj obitelji bruji cijeli svijet.

Obitelj Beckham navodno prolazi kroz tešku obiteljsku krizu, a u središtu pažnje su narušeni odnosi s najstarijim sinom Brooklynom. Prema stranim medijima, 26-godišnjak se posljednjih mjeseci distancirao od obitelji, a nagađa se i da je roditelje blokirao na društvenim mrežama.

Unatoč tome, povodom Nove godine, David Beckham odlučio je poslati snažnu i javnu poruku najstarijem sinu. Na Instagramu je najprije podijelio staru fotografiju s Brooklynom.

''Sve vas toliko volim'', napisao je, a Victoria je fotografiju podijelila na svom Instagramu i dodala emotikon crvenog srca.

David tu nije stao. Podijelio je još jednu fotografiju na kojoj su Victoria i njihovo četvero djece.

''Vi ste moj život. Sve vas volim, voli vas tata'', dodao je.

Mnogi ovaj potez tumače kao jasnu ruku pomirenja i znak da Beckhamovi, unatoč razdoru, ne odustaju od obitelji.

Najstariji Beckhamov sin na Božić, koji je proveo u Miamiju sa suprugom Nicolom Peltz, produbio je obiteljski jaz o kojem bruji cijeli svijet. Više o tome pisali smo OVDJE.

Napetosti u obitelji traju već neko vrijeme. Brooklyn i Nicola propustili su Davidovu veliku proslavu 50. rođendana, a nisu se oglasili ni povodom njegovog viteškog priznanja.

