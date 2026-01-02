Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju

Za nastup na dočeku u jednom vodičkom hotelu Severina se odlučila za zlatnu haljinu koja joj je savršeno stajala.

Jedna od najvećih hrvatskih i regionalnih zvijezda, Severina, ušla je u Novu godinu uz pjesmu, ples i vrhunsku atmosferu u jednom vodičkom hotelu, gdje je svojim nastupom oduševila brojne goste koji su je dočekali uz ovacije.

Za ovu posebnu večer Severina je zablistala u haljini koju je dizajnirala njezina dugogodišnja prijateljica, modna dizajnerica Matija Vuica, a elegantno i upečatljivo izdanje savršeno je pratilo energiju njezina nastupa.

Galerija 25 25 25 25 25

Severina - 2 Foto: Instagram Screenshot

Severina - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila i snimku s dočeka na kojoj izvodi pjesmu "Ja samo pjevam". U prepoznatljivom, opuštenom stilu, Severina se pri samom kraju pjesme odmaknula od mikrofona i zaplesala, što je publika nagradila gromoglasnim pljeskom.

Severina - 5 Foto: Instagram Screenshot

Severina - 3 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura dočekala Novu godinu s Trumpom! Lijepa Zadranka sve iznenadila društvom u kojem se našla

"Naše Nove godine su najbolje – Mi samo pjevamo, mi samo sviramo, mi nemamo razlog da se živciramo (što želimo i vama). Ovako je bilo na dočeku u Vodicama, večeras nastavljamo u istom tonu u Dubrovniku…", napisala je Seve uz video.

Severina Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina Foto: PR

Nakon Vodica, Severina je odmah nastavila novogodišnji ritam te je publiku razveselila i nastupom u Dubrovniku, potvrdivši još jednom da je Nova godina uz nju sinonim za dobru zabavu, glazbu i pozitivnu energiju.

Koje su njezine želje za 2026., otkrijte OVDJE.

Nedavno je objavila kako se seli iz dosadašnjeg stana, a gdje se seli, pogledajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Naš influencerski par ima veliku vijest nakon bajkovitog vjenčanja: "Naš komad sreće!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekada su bile rivalke na terenu, a sada su se odvažile na najveći korak

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kraljica Camilla progovorila o bolnom iskustvu iz mladosti: "Bila sam strašno ljuta..."