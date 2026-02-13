Je li njegov outfit najkomentiraniji na Dori? "Negdje u Hrvatskoj baka je izvadila mobitel..."

ToMa je u polufinalu Dore emotivnom izvedbom balade "Ledina" pokazao vokalnu snagu, a njegov upečatljiv, zlatom ukrašen outfit izazvao je podijeljene reakcije publike.

ToMa je u polufinalu Dore predstavio baladu "Ledina" i pokazao da vokalno suvereno vlada emotivnim i zahtjevnim materijalom. Iako je dio publike pjesmu doživio kao previše mirnu za natjecanje koje često favorizira energičnije nastupe, njegov glas i sigurnost na pozornici nisu prošli nezapaženo.

Ipak, najviše komentara izazvao je njegov modni izbor.

Na pozornicu je izašao u bijeloj košulji bogato ukrašenoj zlatnim aplikacijama i lancima koji su se spuštali preko ramena i prsa, uz visoko krojene crne hlače, koje su naglasile njegovu figuru i stvorile snažan kontrast raskošnom gornjem dijelu.

Cjelokupni dojam bio je upečatljiv, pomalo teatralan i na tragu estetike kakva se često veže za Doru i Eurosong.

Reakcije na društvenim mrežama bile su podijeljene. Jedan korisnik napisao je: "Ozbiljno želim njegovu košulju odmah." Drugi je duhovito primijetio: "Negdje u Hrvatskoj baka je upravo izvadila mobitel da odmah glasa za ovog pristojnog mladića."

Naravno, bilo je i onih zbunjenih: "Što radi ovaj ToMa, kakav je ovo outfit?", dok su ga drugi branili riječima: "Super mi je ovaj outfit, barem nešto pomalo kičasto, što bi i trebalo biti na Dori i Eurosongu."

