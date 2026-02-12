Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ

Novi detalji iz milijuna stranica dokumenata otkrivaju šokantne obrasce komunikacije osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Uznemirujuća teorija pojavila se nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo dodatnih tri milijuna stranica dokaza u slučaju osramoćenog financijaša Jeffreyja Epsteina. Dokumenti, koji se analiziraju iz dana u dan, otkrivaju nove detalje koji lede krv u žilama.

Iako je do sada jedino njegova bliska suradnica Ghislaine Maxwell pravomoćno osuđena zbog svoje uloge u trgovini maloljetnicama u svrhu seksualnog iskorištavanja, u spisima se spominju brojna poznata imena iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Jeffrey Epstein - 2 Foto: Profimedia

Promatrači su još ranije primijetili da se u Epsteinovim e-mailovima riječi poput ''pizza'' i ''sladoled'' pojavljuju neuobičajeno često i izvan uobičajenog konteksta, što je na društvenim mrežama potaknulo teorije o mogućim skrivenim značenjima.

Zahvaljujući novoj internetskoj stranici koja korisnicima omogućuje pregled Epsteinove elektroničke pošte, otkriveno je da je u čak 316 e-mailova koristio izraz ''whoops'' (''ups''), prenosi LADbible.

Ono što posebno uznemiruje jest kontekst u kojem se ta riječ pojavljuje.

Prema dostupnim porukama, Epstein je riječ ''ups'' koristio u trenucima kada bi doznao da je netko preminuo. Tako je, primjerice, na vijest o smrti izvršnog direktora Deutsche Banke Stevena Elkmana odgovorio samo jednom riječju – ''ups''.

Jeffrey Epstein mailovi Foto: Profimedia

U jednom posebno šokantnom e-mailu stoji: ''Rekla je da je osjetila Božju prisutnost pored sebe dok je bila u krevetu. Zna da Isus bdije nad njom… Ups!''

Nije u potpunosti jasno na što se točno referirao, no mnogi smatraju da je riječ o aluziji na seksualno zlostavljanje ili smrt maloljetne djevojke.

Isti izraz navodno je upotrijebio i kada je saznao za smrt Mary Kennedy, otuđene supruge Roberta F. Kennedyja Jr., koja je 2012. godine počinila samoubojstvo.

U još jednoj razmjeni poruka, nakon što mu je neimenovana osoba napisala da mu daje dopuštenje da ubije nekoga tko je lagao i njemu i toj osobi, Epstein ponovno odgovara s ''ups''.

Ta se riječ pojavljuje i u komunikaciji vezanoj uz navodno silovanje mlade žene.

Iako je već poznato koliko su zločini povezani s Epsteinom bili ozbiljni i potresni, ležeran i gotovo podrugljiv ton njegovih odgovora u pojedinim e-mailovima dodatno je zgrozio javnost.

Jeffrey Epstein - 3 Foto: Profimedia

Mnogi ističu kako upravo ta ravnodušnost – svedena na jedno kratko ''ups'' – možda najbolje oslikava karakter čovjeka koji je godinama uspijevao izbjeći punu odgovornost za svoja djela.

Posebno se u ovom skandaloznom slučaju spominje ime princa Andrewa, kako je on upleten čitajte OVDJE.

