Preminula zvijezda serije ''Dawsons's Creek'', imao je samo 48 godina

James David Van Der Beek preminuo je nakon borbe s karcinomom, a njegova supruga potvrdila je tužne vijesti.

Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulogama u kultnoj seriji ''Dawson’s Creek'' i filmu ''Varsity Blues'', preminuo je nakon borbe s karcinomom. Imao je samo 48 godina.

Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Kimberly Van Der Beek, koja se od njega oprostila dirljivom porukom na Instagramu.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

''Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo toga još treba podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti će dani doći. Za sada vas molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem'', napisala je.

Van Der Beek, koji je sa suprugom Kimberly imao šestero djece prvi je put javno progovorio o dijagnozi raka u razgovoru za magazin People u studenom 2024. godine, istaknuvši da mu je u tom razdoblju najvažnije zdravlje i obitelj.

''Imam rak debelog crijeva. S ovom dijagnozom nosim se privatno i poduzimam korake kako bih je prevladao, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji. Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro'', rekao je tada.

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia

Van Der Beek obilježio je jednu televizijsku eru ulogom Dawsona Leeryja, a tijekom karijere ostvario je niz zapaženih projekata. Njegov odlazak rastužio je brojne kolege i obožavatelje diljem svijeta.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

