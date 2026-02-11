ToMa nam je otkrio neobično mjesto na kojem mu je prišla obožavateljica: ''Rekao sam može, samo da se obučem''

Ovog tjedna saznat ćemo tko će ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Među kandidatima je i Toma, koji se za pobjedu na Dori bori s emotivnom baladom. To nije jedina novost kod ovog mladog pjevača. Otkrio nam je da se uselio u novi stan, ima novi album, a sigurno će vas nasmijati i kad čujete na kojem mu je neobičnom mjestu prišla jedna obožavateljica. Priča Julije Bačić Barać za IN magazin.

Hoće li Dora za Tomu biti treća sreća, saznat ćemo već ovog tjedna, kada ponovno staje na njezinu pozornicu. Ovoga puta s baladom "Ledina".

''Našs neka želje je vratiti se na tvorničke postavke jer je ovo ipak Eurosong, znači natjecanje pjesama gdje bi ipak trebalo vrednovati pjesmu, ne kažem da imam najbolju pjesmu ili da bi trebao pobijediti jer ne mogu to subjektivno komentirati'', govori Toma.

A očekivanja od domaćeg natjecanja koje pobjednika vodi na Eurosong, su:

''Sad da idem tamo sjediti i da ću biti tužan i plakati ako ne budem prvi ili ako budem zadnji ili peti, mislim da neću jer sam svjestan da je Dora natjecanje gdje svaki dan može netko izletiti, napraviti šok i pobijediti'', kaže.

Je li angažirao svu rodbinu, prijatelje?

''Nisam, moja rodbina je u Bosni, ne može glasati, ali prijatelji su tu podrška, ali evo oni koji mi nisu rodbina ja sam broj 11 slobodno glasajte. Da ne bi rekli da me Hercegovina povela na Eurosong'', poručio je Toma.

Danas mnogi hvale njegov vokal, ali na samim počecima nailazio je i na odbijenice kad su pjevačka natjecanja u pitanju.

''Činjenica da ja nisam prošao na tri, četiri velika glazbena natjecanja, što je meni iz ove pozicije gledanja malo smiješno s obzirom na to da ipak uspjevam graditi neku karijeru, ali ipak možda ja tad nisam bio dobar pjevač, možda nisam znao pjevati'', pita se Toma.

Prošlog tjedna objavio je novi album, i to nije jedina velika vijest kod Tome. U travnju će u Zagrebu održati svoj najveći solistički koncert dosad.

''To je dosad najveća pozornica na koju idem i najveći izazov, i mislim da smo cijeli tim i ja spremni na nešto takvo. Prezahvalan sam što ljudi dolaze na koncerte, kupuju karte i dok ljudi dolaze i slušaju pjesme, ja ću ih pisati pa se nadam da če potrajati''.

Pri susretu s obožavateljima, dolazi do zanimljivih situacija.

''Bude i smiješnih situacija, jednom mi je jedna gospođa ušla u kabinu i pitala me je l' se možemo slikati, rekao sam ok, ali ajde samo da se obučem. Ja i dalje sebe ne percipiram u tom nekom kontekstu, ja i dalje idem i sam si kupujem wc papir, nemam taj neki moment da me ljudi gledaju kao neku zvijezdu ili nešto, ja sam klinac koji se bavi glazbom i drago mi je da se događa neki rast'', priča.

Uselio se nedavno u svoj prvi stan i taj osjećaj još uvijek mu je nevjerojatan.

''Gledaš TV i samo odjednom više ne gledaš TV nego gledaš u prozor i ono ovo je moj stan, moji zidovi, ovo su moji susjedi, možda ćemo za pet, deset godina se družiti, piti kave i ono imam svoj stan, svoje parkirno mjesto, i to mi je baš wow'', govori.

U slobodno vrijeme najviše uživa igrajući se s nećacima.

''Nekako sam si stavio to u zadaću, ja ću biti taj stric, stric koji je tu kad treba platiti kavu, želim imati odnos s nećacima, obožavam ih''.

I jednu od svojih nekoliko tetovaža posvetio je nećacima.

''Nemoj to staviti da mama ne vidi, ona se jako ljuti što se tetoviram'', rekao nam je Toma u svom stilu.

I mama i ostatak obitelji bit će mu velika potpora na Dori. I bez obzira na plasman, njegova "Ledina" i Tomin sjajan vokal nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

