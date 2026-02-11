Naše glumice publika već godinama uporno miješa, kako na televiziji, tako i u životu: ''Ja nisam ona koja trči...''

Navikli smo ih gledati i na malim ekranima i u kazalištu, a publika ih već godinama uporno miješa, kako na televiziji, tako i u životu. Glumice Darija Lorenci Flatz i Ecija Ojdanić uvijek su znale kako nasmijati gledatelje. Kakav je njihov životni tempo i što im olakšava svakodnevna snimanja, donosi Marko Štefanac.

Ako vam se ikad dogodilo da se zapitate koja je koja, niste jedini. To je pitanje koje ih prati već godinama. Kolegice i prijateljice, Darija Lorenci Flatz i Ecija Ojdanić još su jednom pokazale da se znaju našaliti na vlastiti račun, no ovog puta simpatičnim videom koji je nasmijao publiku.

''Mislim da češće tebe mijenjaju sa mnom, zato što sam dok je ona lovila arene i bavila se ozbiljnom kazališnom karijerom, ja sam počela glumiti u dnevnim serijama u kojima si ti naprosto svaki dan prisutan na ekranu i onda kad vide da stvarno imamo nešto slično onda ljudi su malo površni. Ecija se multiplicirala. To bi cijeli život htjela da imaju dvije Ecije i Darije'', govori Ecija Ojdanić.

''Kad je Daria bila u Plesu sa zvijezdama, tad meni jedna žena dode i kaže: aaa, divno plešete. A ja sam isto bila u plesu sa zvijezdama, nisam bila tako uspješna kao Daria. Mislim, kako bi se sjećala nakon 2-3 godine? Onda sam mislila, glupačo, to je Darija, to nisi ti, ali sam primila kompliment i rekla sam hvala hvala'', priča Ecija.

''Meni isto neki dan na aerodromu, neki taksist kaže: Oooo gospođo Ecija jesmo istrčali jutros, a ja kažem: Ja nisam ona koja trči, ja sam ona koja pleše'', priča Daria.

Uz to što ih veže prijateljstvo, one su i kolegice koje se dosta druže na setu Kumovi.

''Mi obožavamo snimati Kumove, da se razumijemo. To što se nama svima dogodilo u tom glumačkom ansamblu, to je stvarno… Ja mislim, jedanput u karijeri da ti pet godina kontinuirano snimaš najgledaniju seriju u Hrvatskoj ..daj malo ti pričaj, ja stalno pričam'', izjavila je Ecija.

''Meni je tako drago kad netko priča, a to nisam ja. Ništa, evo vidiš kako je to. Ja sam danas zaboravila obući. Dakle, draga publiko, ovo sam iz garderobe nečiju jaknu uzela jer se digneš u šest i ono dug je taj dan'', priznala je Daria.

Njihovo prijateljstvo traje već 25 godina, a ozbiljne svađe, kažu, nisu bile dio te priče.

''Slušajte, ona nije konfliktna osoba na svu sreću. Tako da sa mnom se ne posvađaju oni koji nisu konfliktni'', kaže Daria.

''Istrpim je, istrpim je'', dodala je Ecija.

Za Dariju je ova godina posebno simbolična. U travnju će proslaviti pedeseti rođendan, a 25 godina karijere obilježit će u Hrvatskom narodnom kazalištu autobiografskom monodramom 'Ja glumica'.

''Ovo mi je četvrta monodrama, ali sam si ispuniti neke stvari kao u smislu kad ljudi pitaju šta to nisi odglumila, htjela si. I onda sam kao htjela da ta monodrama bude kao neki moj dar samoj sebi za pedeseti rođendan. Evo ti brate, odglumi sve što nisi htjela. Na kraju predstava nije takva'', priča Daria.

''Daria je fenomenalna glumica i u toj monodrami ćemo vidjeti sve njezine vještine, ali Daria jako voli biti u centru pažnje i ona će tih sat vremena biti u fenomenalnom centru pažnje. Tako da je spojila to da je fenomenalna glumica i zabavljačica, malo će pričati o sebi, a mi ćemo morati gledati, to je to. Htjeli ili ne htjeli'', objasnila je Ecija.

Daria i Ecija dan započinju aktivno, bez obzira na obveze koje ih čekaju.

''Meni dan počinje ujutro s treningom u dvorani, plesnim treningom. Ako ne snimam, treninzi su u osam i petnaest ujutro, nakon što djecu ostavim u školi. Meni je to užasno važno. Uvijek sam se trudila ostaviti to vrijeme za sebe, ali nekako je to i dio posla, pa jedno drugo ide zajedno, ruka ruku mije'', govori Daria.

Ecija svojim sportskim duhom ne prestaje oduševljavati. Nedavno je na društvenim mrežama objavila kako je pretrčala čak 30 kilometara na minus deset.

''Mene to trčanje stvarno ispunjava. U svim tim silnim obvezama koje imam, glumačkim, producentskim, obiteljskim, majčinskim, partnerskim i tako dalje, trčanje je moj prostor slobode. Ljudima koji ne trče to izgleda jako iscrpljujuće, ali aj hormon sreće koji se izlučuje nakon trčanja, to zadovoljstvo, to koliko se osjećam zdravo, poletno i mlado, daje puno više od toga koliko se fizički potroši energije'', objasnila je Ecija.

Kad tempo ipak malo uspori, nedjelje su rezervirane za sebe i one najbliže.

''Jako volim ići na plac, volim kuhati kad imam vremena. Kad je stiska, onda mi je kuhanje frustracija jer je sve na brzinu. Ali nedjeljom baš volim'', priznaje Ecija.

''Ja ne volim kuhati koliko Ecija, ali sad idem s mužem na tečaj kuhanja, na njegovu inicijativu, za Valentinovo. Pa ćemo probati i od toga napraviti neki ljubavni čin'', priznala je Daria.

I dok nestrpljivo čekamo njihov novi video, jedno je sigurno - s Darijom i Ecijom zabave i smijeha nikada ne nedostaje.

