Pretraži
Zajedničke uloge i fizička sličnost

Naše glumice publika već godinama uporno miješa, kako na televiziji, tako i u životu: ''Ja nisam ona koja trči...''

Piše Marko Štefanac/I.G., Danas @ 20:03 inMagazin komentari
In Magazin: Ecija i Daria In Magazin: Ecija i Daria Foto: In Magazin

Navikli smo ih gledati i na malim ekranima i u kazalištu, a publika ih već godinama uporno miješa, kako na televiziji, tako i u životu. Glumice Darija Lorenci Flatz i Ecija Ojdanić uvijek su znale kako nasmijati gledatelje. Kakav je njihov životni tempo i što im olakšava svakodnevna snimanja, donosi Marko Štefanac.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Goran Bogdan ponovno na velikoj festivalskoj pozornici
''Imaginarni brojevi''
Goran Bogdan za Dnevnik Nove TV o premijeri hrvatskog filma u Berlinu: ''To je kao Grand Slam u tenisu''
Životna priča Jamesa Van Der Beeka
Životna priča jamesa von der beeka
Uloga šarmantnog Dawsona vinula ga je u zvijezde, no život su mu obilježile i teške privatne borbe
Preminuo glumac James Van Der Beek
borio se s najtežom bolesti
Preminula zvijezda serije ''Dawsons's Creek'', imao je samo 48 godina
Kviz o seriji ''One Tree Hill''
Vrijeme je za nostalgiju!
Sjećate li se tinejdžerskog klasika koji smo svi gledali bez daha?
Zajedničke uloge i fizička sličnost - Razgovorali smo s dvije glumice koje obožavatelji često miješaju!
Zajedničke uloge i fizička sličnost
Naše glumice publika već godinama uporno miješa, kako na televiziji, tako i u životu: ''Ja nisam ona koja trči...''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Bojana Gregorić Vejzović dirnula pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima
''život ponekad...''
Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 14
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Časna sestra priznala zašto je lagala
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
show
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
zdravlje
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Alarmantni podaci nove studije
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
zabava
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
tech
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
sport
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
SCENE DRAME
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
Čudesni Franjo nadmašio velikog Odermatta i uzeo treće olimpijsko zlato u tjedan dana
KOMPLETIRAO HATTRICK
Čudesni Franjo nadmašio velikog Odermatta i uzeo treće olimpijsko zlato u tjedan dana
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tajne prošlosti: Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
TAJNE PROŠLOSTI
Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Pravo bogatstvo
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
sve
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene