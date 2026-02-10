Ksenija Urličić o moždanom udaru i zahvalnosti liječnicima: ''To su bili moji anđeli u bijelom!''

TV urednica u mirovini Ksenija Urličić, ispričala nam je sve o svojem iskustvu moždanog udara te kako su joj liječnici spasili život. Upravo je Dan crvenih haljina, kojim se podiže svijest o prevenciji moždanog udara kod žena, bio povod njezina izlaska u javnost nakon dugo vremena. Detalje ima naš Davor Garić.

''Ja sam prije tri godine, doživjela taj jedan kratki možda ni udar, to je kratkotrajna ishemija. Srećom došla sam u dobre ruke, ja uvijek kažem crvene haljine simboliziraju i ljubav i život, a za mene su tada bile bijele haljine važne, to su bili moji anđeli u bijelom koji su mi zaista spasili život'', priča nam Ksenija Urličić.



Tako svoje iskustvo moždanog udara opisuje ova legendarna TV dama. Od 10 moždanih udara, šest ih dožive žene, a odnosi više života nego karcinom dojke.

''Znači ja nisam imala apsolutno nikakvih simptoma po kojima bi ja mogla posumnjati da bi se nešto moglo spremati. A imala sam u stvari aneurizmu tu na prednjem režnju mozga. Nisam pojma imala da ju imam i ona je u stvari eksplodirala, ruptirala je i kompletno mi se cijeli mozak oblio u krv'', priča nam Đurđa Stilin.



''Meni je od udara do operacije trebalo 20 sati. Ja sam po svim teorijama trebala umrijet, a ne bit živa. Ali onda evo, moraš imat nekakve sreće. Rekli su da svaka peta žena umire od moždanog udara. Ja sam valjda u one četiri pa sam preživjela'', dodala je Đurđa kojoj se to dogodilo sa 67 godina.

''To su onak godine taman za moždani, ali gledam ima i puno mlađih'', primijetila je.



Zato nikad nije prerano početi brinuti se o svojem zdravlju.



Grozan. Grozan. I s godinu u godinu se stalno govorim, ok, ovo što si rekao, auti. Znači, za auto ide na servis redovno. Ja ne znam kada sam zadnji put bio na nekom servisu, odnosno sistematskom, da pokucam zdrav sam cijelo vreme, ali sad su, znaš, sad još, skoro 42 godine, sad je vrijeme da možda jednom godišnje ide malo check up od glave do pete'', priznaje Marko Tolja.

''Ovo nije idealna večer da se hvalim da nisam baš redovita u sistematskom pregledanih. Ja nekako mislim pa dobro, još ne dobivam nikakve znakove, osluškivanje ne zanemarivanje, a i ova večer je zapravo oko toga. Ako zanemarujemo neke stvari, naravno radi se o ženama i to ne nužno ovako starima poput mene, nego čak i mlađima. Ako zanemarujemo neke simptome koje pomoću ovakvih okupljanja i akcija pokušavamo ženama osvijestiti, onda će možda njih udara kod žena biti manje'', smatra Vanna.



"Dan crvenih haljina" javno je zdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o specifičnostima moždanog udara kod žena. Podržale su je Severina, Nina Badrić, Žanamari i brojne slavne Hrvatice. U Zagrebu su humanitarnu reviju haljina domaćih dizajnera nosile žene koje su preživjele moždani udar.

A liječnici kažu - čak 80 % moždanih udara može se spriječiti promjenama načina života i kontrolom rizičnih čimbenika.



''Primjerice prestankom pušenja, prestankom pretjerane konzumacije alkohola, redovitom tjelesnom aktivnošću i ispravnom prehranom u umjerenim količinama. To je za početak. Priznat ćete, iako zvuči vrlo jednostavno, u principu je vrlo često najteže ono što svako od nas mora napraviti sam za sebe'', govori liječnica.

I gospođa Ksenija svjesna je toga, a životna energija ne napušta je ni u 88-oj.



''Nakon dugo, dugo vremena što sam provela među svoje četiri zida, jer se nisam osjećala dobro, ovo je moj prvi izlazak. Ali, Bože moj, godine nose svoje, ja se ne smijem tužiti, imam puno godina, ali još uvijek funkcioniram, malo s naporom, pa moram na kraju reći da sam čak odustala od svoje voljene Dore'', iskrena nam je bila Ksenija Urličić,.



U kojim god ste godinama, ne zanemarujte svoje zdravlje.

