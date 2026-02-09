Pariški chic ili janjetina? Otkrivamo vjenčane trendove koje za svoj dan iz snova preferiraju Hrvati!

Raskošne vjenčanice, bajkovite lokacije, ukusna hrana i dekoracije koje ostavljaju bez daha... Mladenci moraju misliti na mnogo detalja pri organizaciji svojeg dana iz snova. Na sajmu vjenčanja u Zagrebu naš je Davor Garić istražio najnovije trendove i saznao preferiraju li Hrvati pariški chic ili janjetinu.

Grandiozno za 500 ljudi ili samo u krugu najmilijih, taj dan iz snova mora biti besprijekoran. Prefriraju li Hrvati pariški chic ili našu ovdašnju tradiciju?



''Voljela bih reći pariški chic, ali mislim da je tu mještavina svega, a najviše njihove osobnosti, što me i veseli, ipak je to njihovo vjenčanje i njihov dan!'', govori Ivana Škrlec, organizatorica luksuznih vjenčanja.



Na Sajmu vjenčanja u Zagrebu zapjevao je i velemajstor prvog plesa Jacques Houdek.

Neke od njegovih pjesama mladenci najradije biraju za svoj prvi ples.

''Već 20 godina na ''Živim za to'', već jedno 11, prema 12 godina ''Kad nekoga voliš'', posljednjih godinu dana na ''Proljeća, ljet,a jeseni, zime'', ali mogu ti reći da su se tu provlačile i ''Stotinama godina'' i ''Srećom imam tebe'' i ''Princeza'''', priča nam.



Gala modnu reviju nosile su slavne Hrvatice. U vjenčanicu je uskočila i zvijezda serije ''U dobru i zlu'' Marija Klanac.

Je li i ona jedna do onih dama koje su o svojem vječnanju mašatale od djetinjstva?

''Nisam, moram priznati da nisam, ali moram priznati da u zadnje vrijeme kad razmišljam o vjenčanju, mislim da bih ipak voljela da je nešto u užem krugu obitelji i vuče me more, tako da bih voljela. Tako da ako bi se dogodilo neko vjenčanje, voljela bih da je ipak neko morsko'', priča nam.

A taj koji će biti uz nju? Je li on već dogovoren?

''Za sad nije! Nema ništa na rukama, tako da za sad nije!'', otkrila nam je glumica.



''Ja sam bila ona cura koja je uvijek pričala da će biti sama sa budućim mužem na Bora Bori na nekom otoku bez svjedoka, međutim prije godinu dana sam odlučila da želim veliku svadbu, da pozovem sve ljude, da proslavimo taj dan, tako da sad, moram priznat, već pomalo maštam o vjenčanju'', priča Ivana Mišković.



Bacimo oko na trendove. Hrvatice vole raskošne vjenčanice.



''Vole biti zgodne, seksi, dobro se osjećati i sad je stvar osobno izbora koja voli usko sirenu, a koja princezu'', govori Jasna Matok, vlasnica salona vjenčanica.



Na hrani se ne smije pogriješiti. Popularne su takozvane ''cooking stanice'' s različitim jelima koja se pripremaju na licu mjesta.

''Pa gledajte, nikad to nije ostalo, niti će nestati! To su sve kalorijske namirnice koje zahtjevaju dugi niz sati koje provdemo na svadbi'', govori Branko Pavičić, voditelj odjela hrane i pića.



Frizura se osmišljava i dogovara mjesecima unaprijed.



''I dalje je na samom tronu punđa i to u svim oblicima...da li je messy, da li je opuštena, glamurozna, visoka, niska, uglavnom punđa je na prvom mjestu!'', govori Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Moto mladenaca za prvi ples je - bez komplikacija!



''Nešto jako, jako jednostavno! Nemoj puno nekakvih koraka, rotacija, nego samo ''Ja tu stojim, a ženu si okrenem,tu i tamo je malo nagnem i to je dovoljno! Nemoj puno toga!'' Tako da smo još uvijek u tim okvirima'', otkriva nam Damir Horvatinčić, plesač i koreograf.



Mladoženje preferiraju crno ili plavo, uz rijetke izlete u bilo koju drugu boju.



Što je na kraju najvažnije?



''Glazba, hrana...ajde neka bude na visokom drugom mjestu, i onda naravno sastav ljudi...one neke fine čestice u zraku da se sve potrefi da budu pravi ljudi i da baš taj dan budu dobre volje'', smatra Jacques Houdek.



''Prije svega hrana, a nakon toga i lokacija i rekla bih glazba! Ako dobro papamo, fino se zabavimo, onda ni ta lokacija nije toliko važna'', smatra Ivana Škrlec, organizatorica luksuznih vjenčanja.



A nakon tog dana iz snova, još se više potrudite oko svojeg braka!



''Teško je danas, mili, nekome preporučiti majstora, a kameoli dati bračni savjet. Mrzim riječ kompromis, s tim se ne slažem, ali suradnja - možda je to neka suradnja!'', zaključio je Houdek.



Mladenci, sretno!

