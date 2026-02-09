Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!

Poziv na bojkot filma objavljen je na društvenim mrežama Župe Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.

Na društvenim mrežama Župe Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika osvanuo je poziv na bojkot filma ''Svadba''.

Naime, u objavi su naveli kako film, koji obara rekorde diljem regije, vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti kršćanstva.

Svadba Foto: Ivan Buvinić

''S tugom sam doživio objavu da se tzv. romantična komedija Svadba prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana 'osvaja' publiku diljem regije na tužan, ružan i jadan način vrijeđa najveće i najvažnije vrijednosti jedne religije – konkretno kršćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Kristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdancije i igre.''

''Crkva je kroz povijest bila nositeljica i čuvarica umjetnosti uvijek poštujući slobodu umjetnosti pozivajući na odgovornost kao stvarnost slobode. Nažalost, danas postajemo svjedoci da je slobode previše, a odgovornosti malo ili je uopće nema. Kakva je to sloboda koja vrijeđa tuđe temeljne vjerske istine? Gdje je odgovornost? Sloboda umjetničkog izražavanja važna je i nužna za svako zdravo društvo jer umjetnost treba postavljati pitanja, poticati razmišljanje i govoriti o stvarnosti.''

Svadba - 1 Foto: Ivan Buvinić/PR

''Međutim, sloboda ne isključuje odgovornost. Umjetnost koja svjesno vrijeđa ili banalizira vjerska uvjerenja velikog broja ljudi ne doprinosi dijalogu, nego produbljuje podjele. Moguće je stvarati snažna, kritična i suvremena umjetnička djela bez psovki, vrijeđanja svetinja ili omalovažavanja tuđe vjere. Poštovanje prema vjerskim osjećajima ne znači cenzuru, nego kulturu u kojoj se sloboda izražavanja i međusobno uvažavanje ne isključuju, nego nadopunjuju.''

''S tugom sam doživio i vijest da su mnogi naši vjernici, čuvši stavove kolega svećenika ovog kraja koji su ranije izašli u javnost, pohitali u druge gradove pogledati film kako ne bi bili viđeni u našem gradu! Ne preostaje mi ništa drugo nego moliti za njih.''

Svadba Foto: (Ivan Buvinić

Na kraju objave stoji i poziv vjernika na bojkot prikazivanja filma u Novom Travniku, koji će biti 11. veljače, na spomendan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika.

''Shodno tom blasfemičnom događaju naša župa će nakon mise u 16:00 sati (zavjetni dan Gospo Brze Pomoći) izložiti Presveti Oltarski Sakrament i crkva će ostati otvorena do ponoći kako bi došli i molili za sve umjetnike, glumce, redatelje i sve druge koji na ovaj i sličan način vrijeđaju vjerske slobode bilo koje religije, vjere ili osobe!''

