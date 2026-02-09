Zlatnim nastupom i golotinjom poručio je zbogom voljenom sportu, ali i dalje ima neizbrisiv grijeh

Austrijanac Benjamin Karl osvojio je zlato na Zimskim olimpijskim igrama, koje je proslavio skidanjem na snijegu.

Austrijski snowboarder Benjamin Karl osvojio je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini u disciplini parallel giant slalom, čime je dodatno učvrstio svoj status jedne od najvećih zvijezda sporta.

U epskom finalu nadmašio je Južnokorejca Kim Sang-kyuma za samo 0.19 sekundi i time obranio naslov olimpijskog prvaka. Slavio je doista nezaboravno – skinuo je više slojeva odjeće i slavio bez majice usred snijega, trenutak koji je odmah postao jedan od najčešće dijeljenih s ovih Igara.

Snimku njegove vožnje i slavlja pogledajte OVDJE (od 2:42).

Benjamin Karl - 4 Foto: Profimedia

Rođen 16. listopada 1985. u Sankt Pöltenu, Karl je jedan od najuspješnijih snowboardera u povijesti. Tijekom karijere osvojio je četiri olimpijske medalje – zlatne iz Pekinga 2022. i Milana 2026., srebro iz Vancouvera 2010. te broncu iz Sočija 2014. – čime je postao prvi snowboarder s toliko odličja na Zimskim olimpijskim igrama.

Benjamin Karl - 5 Foto: Profimedia

Karijera mu se proteže tijekom više od dva desetljeća vrhunskih rezultata. Karl je višestruki pobjednik Svjetskog kupa i petostruki svjetski prvak u paralelnim disciplinama te je tijekom karijere ostvario desetke pobjeda i niz postolja na prestižnim natjecanjima.

Benjamin Karl - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

Milano Cortina 2026. označava i Karlovu posljednju sezonu u profesionalnom sportu. Austrijanac je ranije najavio da će se nakon ovih Igara povući iz natjecateljskog snowboarda, završit će karijeru punu uspjeha i nezaboravnih trenutaka. Kako bi mu se dostojno zahvalio, Austrijski olimpijski odbor odabrao ga je da zajedno s kolegicom Annom Gasser nosi zastavu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Benjamin Karl - 6 Foto: Profimedia

Od 2011. godine oženjen je Ninom Grissmann, kćeri bivšeg austrijskog alpskog skijaša Wernera Grissmanna, s kojom ima dvoje djece i živi u Lienzu u Istočnom Tirolu. Osim snowboarda, Karl se bavi i biciklizmom, sudjelujući u ekstremnim ultramaratonskim utrkama kao dio svoje ljetne pripreme.

Benjamin Karl - 2 Foto: Profimedia

Njegovu karijeru obilježila je velika mrlja 2021. godine kada je vozeći sponzorski automobil izgubio kontrolu i pri velikoj brzini udario u drugo vozilo, pri čemu je poginuo 70-godišnji muškarac, dok je njegova 69-godišnja supruga teško ozlijeđena. Godinu poslije osuđen je za ubojstvo iz nehaja na uvjetnu kaznu.

Ove zlatne Olimpijske igre nisu samo potvrda Karlove dugovječne kvalitete već i veličanstvena potvrda njegove osobne priče – sportaša koji je, unatoč godinama i planovima za umirovljenje, još jednom zasjao na najvećoj pozornici i ostavio spektakularan trag za sobom.

Sve vijesti sa Zimskih olimpijskih igara pratite na gol.hr-u (OVDJE).

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Možete li na prvu pogoditi koji je poznati Hrvat otac ovom hrvaču? Vratio se onom u čemu briljira!

Pogledaji ovo Celebrity William i Kate prvi put javno reagirali na skandal s Epsteinom, u koji je upleten brat kralja Charlesa

Pogledaji ovo Zanimljivosti Procurili hirovi bivše kraljevske snahe: Peglali su joj čak i najlonke, a naranču cijedili pred njom