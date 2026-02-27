Što povezuje ovih četvero ljudi? Svi zajedno kreću u novu Survivor avanturu!

Prvakinja u pikadu, nogometaš, mladi poljoprivrednik i učiteljica joge, koja je jedno vrijeme volontirala u džungli. Što povezuje ovih četvero ljudi? Svi oni su kandidati koji će zajedno krenuti u avanturu zvanu Survivor. A prije odlaska u Dominikansku Republiku, s našom Dijanom Kardum podijelili su što ih je motiviralo za prijavu, ali i čemu se vesele.

Ian Regvar, Stipe Šunić, Ana Mamut i Barbara Radić - ova četvorka među 12-ero je kandidata koji će blagodati suvremenog života zamijeniti Survivorom. Na surove uvjete itekako su spremni. Barbari to čak neće biti prvo takvo iskustvo.



''Bila sam živjela u džungli u šatoru 3 mjeseca, radila sam na farmi, u Indiji, Kostarici, svugdje. Volim putovati, volim prirodu i ovo je definitivno drugačije iskustvo zato i jesam odlučila ići kao još jedan challenge'', priča nam Barbara.

Barbara Radić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

Pokazati svoje sposobnosti snalaženja u uvjetima izvan urbanog komfora, to će kandidatima u idućim tjednima biti najveći izazov.



''Tamo sam preživljavao u divljini surovoj bukovici, gdje sam presageo kamen sa kamena, a tamo ćemo morati kokos od kokosa razbijati. Tako da mislim da neće biti prevelik izazov ali tko zna što nas čeka'', priča Stipe.

Stipe Šunić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Prijavio sam se da postanem malo zahvalniji na svemu što imam trenutno jer mislim da danas su ljudi izgubili skroz tu neku zahvalnost i svi gledaju samo da hoće više i više, tako da to je bio jedan od razloga'', kaže nam Ian.

Ian Regvar, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Baš sam nekako spontano. Nisam se pripremala. Ovo ljeto smo kolegica i ja nešto prokomentirale u stilu ma kaakv Survivor, po pola godine radimo na 50 stupnjeva ovdje na plaži i tako nekako kako sam ja to izrekla neka bubica je ostala u glavi i samo mi je poslala sliku da je otvoreni casting u Zagrebu na koji sam ja otišla i evo danas smo tu gdje jesmo'', ispričala nam je Ana Mamut.

Ana Mamut, Survivor - 5 Foto: Nova TV

Snalažljivost, motivacija te fizička i psihička izdržljivost kandidata bit će ključni faktori za uspjeh u showu. U igri iskušenja opstat će samo oni najizdržljiviji i najspremniji.



''Najviše se veselim poligonima jer mislim da ću u tome biti dobar, a sad ovo drugo. Nisam si htio razmišljat previše o tome i radit neke planove iu vizije pošto ne znam kako će to bit tamo i onda mi je bolje da što manje znam'', priznaje nam Ian.



''Nadam se da će međuljudski odnosi bit, da ćemo bit skladni. Mislim, znam da nećemo biti skladni jer smo svi drugačijih karaktera, ali se nadam da neće biti ljudi koji će se baš držat neke mržnje'', govori Barbara.

''Veseli me upoznavanje novih ljudi, definitivno tu sam baš onako otvorena srca. Uvijek, cijeli svoj život, ljude obožavam i ako ću steć nekog novog prijatelja ili prijateljicu, baš bi mi bilo drago. A što se tiče čega me strah, a ne znam tko to nema strahove'', priznaje Ana Mamut.

Svi kandidati dolaze s jasnim ciljem - opstankom do samog kraja. A u tome ih neće spriječiti ni strahovi.



''U tim izazovima uivijek zna nešto isksnuti. To je zbilja nepredvidivo. Ali, kao što kažem, gledajte, ako vidim da nekome ne ide, ali meni je u općem interesu, meni je stao do ljudi, vrlo rado ću ti pomoći. Ja ne znam puno. Ja možda znam napraviti sklonište, zapaliti vatru, otvoriti kokos zapaliti vatru, otvoriti kokos. Ja ne mogu naučiti sve vas, ali ove stvari koje ja mogu naučiti, vrlo'', priča Stipe.

Peta sezona donosi još neizvjesniju borbu za opstanak. Tko će dominirati poligonima, a tko će na kraju ostati praznih ruku, gledajte u novoj sezoni Survivora od 2. ožujka na Novoj TV!

