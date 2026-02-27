Talijanska ljepotica u trudničkom izdanju u svili prikupila hrpu hrpu komplimenata

Diletta Leotta pozirala je u elegantnom ljubičastom kompletu koji je istaknuo njezin trudnički trbuh, a glamuroznim izdanjem i samouvjerenom pozom ponovno je oduševila pratitelje.

Poznata talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je privukla pozornost objavom koja je oduševila njezine pratitelje.

Na fotografiji pozira na kožnoj smeđoj sofi, odjevena u elegantan, ljubičasti satenski komplet, kratku suknju i top koji naglašava trudnički trbuh, uz ležerno prebačenu košulju u istom tonu. Izdanje je upotpunila upečatljivim tirkiznim salonkama i decentnim nakitom, dok je kosu nosila raspuštenu, a šminka je bila suptilna i glamurozna.

Samouvjerenom pozom i zavodljivim pogledom Diletta je pokazala kako trudnoća može biti i ženstvena i moćna, a brojni pratitelji u komentarima istaknuli su koliko blista u ovom posebnom razdoblju života.

"Prekrasna Diletta", "Zbilja blistaš", "Koliko ti dobro stoji trudnoća", "Prelijepa si", samo su neki od komentara.

Poznata po besprijekornom modnom ukusu i istančanom osjećaju za estetiku, Leotta još je jednom dokazala da s lakoćom spaja eleganciju i seksepil, čak i u trudničkim danima.

Diletta Leotta - 6 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta - 3 Foto: Diletta Leotta/Instagram

S partnerom, nogometašem Lorisom Kariusom, u prosincu je podijelila vijest o trudnoći, otkrivši da njihova kći Aria uskoro dobiva brata ili sestru.

