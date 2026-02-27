Procurila dramatična snimka poziva hitnoj službi: Novi detalji tragične smrti glumca

U javnost je procurila potresna audio snimka poziva hitnim službama koja otkriva kaotične i dramatične trenutke spašavanja zvijezde serije ''The Wire''.

U javnost je dospjela zastrašujuća snimka poziva na broj 911 koja donosi nove, potresne detalje o katastrofalnom požaru u staji u kojem je u utorak smrtno stradao glumac Bobby J. Brown (62), poznat po ulozi u kultnoj seriji ''The Wire''.

Prema dostupnim informacijama, požar je izbio nakon što je Brown pokušao upaliti svoj stari Cadillac unutar staje dimenzija približno 15 puta 30 metara. Ubrzo se našao zarobljen u objektu koji je u kratkom roku bio zahvaćen vatrom i gustim dimom.

Na snimci se čuje kako njegova supruga Arlene u panici zove hitne službe i prijavljuje da joj je suprug zarobljen u zapaljenoj staji, prenosi Daily Mail.

Bobby J. Brown Foto: IMDb

Jedan od dispečera rekao joj je da dovede vodu do kuće, dok je drugi predlažio da se odmah pošalju dva vatrogasna broda jer se imanje nalazi u blizini vode. U komunikaciji se spominju i problemi s izloženošću dvaju vozila, dok vatrogasne ekipe pristižu na mjesto događaja.

U jednom trenutku dispečer upozorava vatrogasce da se spuste niz prilaz, napominjući da je prostor izuzetno tijesan te da moraju ostaviti mjesta za specijalne službe. Situaciju dodatno otežava činjenica da se vatra počela širiti na obližnju travu.

''Zapovjedništvo svim jedinicama – možete li premjestiti jednu cijev prema travi? Širi se'', čuje se na snimci.

Iako su vatrogasci uspjeli dovesti vodu do objekta i započeti gašenje, staja je do dolaska pomoći već bila u potpunosti zahvaćena vatrom.

Brownova supruga Arlene pokušala ga je spasiti i pritom zadobila teške opekline.

Ured glavnog sudskog medicinskog istražitelja savezne države Maryland potvrdio je da je uzrok smrti difuzna toplinska ozljeda i udisanje dima, a tragedija je službeno proglašena nesretnim slučajem.

Prema riječima obitelji, Brown je nakon izbijanja požara nazvao rođaka kako bi donio aparat za gašenje požara, no pomoć je stigla prekasno.

Bobby J. Brown - 1 Foto: Profimedia

Njegova kći izjavila je kako vjeruje da je preminuo od posljedica udisanja dima, a ne od opeklina. Dodala je i da je glumac bio predani Jehovin svjedok te da su u tijeku pripreme za pogreb.

Bobby J. Brown ostat će upamćen po svojim zapaženim ulogama u serijama ''The Wire'', ''Law & Order: SVU'' i ''We Own This City'', a dramatična snimka poziva na 911 zauvijek će svjedočiti o kaotičnim posljednjim trenucima jedne tragične nesreće.

Više o glumcu čitajte OVDJE.

