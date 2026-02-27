Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića

U domu Viktorije i Dine Rađe ovih se dana obilježava poseban datum. Njihov sin Roko proslavio je rođendan, a ponosna mama tim se povodom oglasila i na Instagramu.

Viktorija i Dino Rađa ovih su dana imali poseban razlog za slavlje – njihov sin Roko proslavio je rođendan, a ponosna mama dirljiv je trenutak podijelila i sa svojim pratiteljima.

Na Instagramu je Viktorija objavila fotografiju rođendanske torte koja je mnogima izmamila osmijeh. Bila je ukrašena bogatim, svijetlim kremastim rubom, a u samom središtu nalazila se Rokova fotografija.

Viktorija Rađa na Instagramu Foto: Instagram

U pozadini se nazire i broj 23, koji jasno otkriva koliko je svjećica ove godine trebalo ugasiti.

''Sretan ti sretan maminovo'', napisala je Viktorija uz nekoliko emotikona srca.

Viktorija i Dino Rađa - 3 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Inače, Roko je rođendan proslavio 26. veljače, a već dan kasnije, 27. veljače, rođendan ima i njihov drugi sin Niko, koji je od starijeg brata mlađi pet godina.

U obitelji Rađa tako se krajem veljače obilježavaju čak dva važna datuma.

Viktorija se odlično slaže i s Dininim sinom iz prvog braka Dujom.

"Iako sam rodila dvojicu, zapravo imam tri sina. Svi smo jako bliski. Dečki super klapaju zajedno, posebno kada nam se pridruži i Duje, onda oni zezaju tatu, a on uživa u tome", izjavila je Viktorija jednom prilikom za Gloriju.

Viktorija Rađa - 3 Foto: Instagram

