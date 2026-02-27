Kampanja s Beckhamovim sinom bila je tek početak njezina zvjezdanog uspona

Hannah Dodd svoj je put do velikih uloga gradila tiho i uporno, od plesnih dvorana do svjetskih produkcija. Njezina priča dokaz je da se talent i disciplina itekako isplate.

Drugi dio četvrte sezone serije ''Bridgerton'' napokon je ugledao svjetlo dana, a publika je ponovno uronila u svijet raskošnih balskih dvorana, potisnutih strasti i sudbina koje se lome pod teretom očekivanja.

Uz glavne zvijezde Yerin Ha i Lukea Thompsona, u novim nastavcima posebno se istaknula i Hannah Dodd, koja je liku Francesce dala novu dimenziju – tišu, suptilniju, ali iznimno snažnu.

Hannah Dodd Foto: Profimedia

Ova 30-godišnja glumica rođena je 17. svibnja 1995. godine u Colchesteru u Engleskoj. Odmalena je pokazivala sklonost prema sceni, a obrazovanje je započela na Evolution Foundation Collegeu. Svoje usavršavanje nastavila je na prestižnom London Studio Centreu, gdje je 2017. godine diplomirala kazališni ples. Put do diplome nije bio jednostavan – već sa 16 godina potpisala je ugovor s agencijom Select Model Management kako bi sama financirala školovanje, piše Hello.

Hannah Dodd Foto: Instagram

U svijetu modelinga surađivala je s poznatim brendovima poput Primarka, Topshopa i Burberryja, a posebnu je pažnju privukla kampanjom iz 2014. godine u kojoj je snimala uz Romea Beckhama. Njezina elegancija i izražajnost donijele su joj i naslovnice magazina Rollacoaster i Wonderland, piše Hello. Ipak, moda joj je bila tek odskočna daska – gluma je oduvijek bila njezina najveća ambicija.

Hannah Dodd Foto: Profimedia

Veliki glumački debi ostvarila je 2018. godine, nakon što je dobila jednu od glavnih uloga u seriji ''Find Me In Paris''. Posebno je odjeknula njezina interpretacija Corinne Foxworth u mini-seriji ''Flowers in the Attic: The Origins''

Hannah Dodd Foto: Profimedia

Na filmu je ostvarila zapažene uloge u naslovima poput ''Enola Holmes 2'', u kojem je glumila uz Millie Bobby Brown. Pojavila se i u projektima ''Eternals'', ''Fighting With My Family'' i ''Family Secrets'', dok joj je serija ''Bridgerton'' dala novu razinu prepoznatljivosti i priliku da napokon zasja u središtu priče.

Iako je sve traženija u velikim produkcijama, Hannah privatni život drži podalje od očiju javnosti. No interes publike je golem – na Instagramu je prati više od 1,1 milijun ljudi, koji pomno prate njezine profesionalne i modne trenutke.

