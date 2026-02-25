Što stoji iza imidža razmažene plavuše? Usponi i padovi it djevojke čiji biznis vrijedi stotine milijuna dolara!

Paris Hilton prošla je put od skandalima obilježene party-djevojke s početka 2000-ih do uspješne poduzetnice, DJ-ice i majke, koja je medijsku slavu pretvorila u poslovno carstvo i novo, zrelije životno poglavlje.

Paris Hilton godinama je bila sinonim za glamur, skandale i naslovnice tabloida. Rođena kao nasljednica hotelskog carstva Hilton, mnogi su je u početku doživljavali samo kao bogatu djevojku željnu pažnje. No iza blještavila krije se priča puna uspona, padova i nevjerojatne transformacije.

Početkom 2000-ih Paris je postala globalna senzacija zahvaljujući reality showu "The Simple Life", u kojem je s Nicole Richie glumila razmaženu nasljednicu suočenu s "običnim" životom. Njezina fraza "That’s hot" postala je dio pop kulture, a svijet je dobio novu it-djevojku.

Paris Hilton (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

No 2003. godine karijeru joj je obilježio veliki skandal – objava privatne snimke s tadašnjim dečkom Rickom Salomonom. Iako je taj trenutak mogao značiti kraj, Paris je medijsku buru pretvorila u još veću popularnost. Uslijedili su tulumi, paparazzi potjere i pravni problemi, uključujući i kratki boravak u zatvoru 2007. zbog vožnje bez valjane dozvole.

Pogledaji ovo Celebrity Kobna večer: Objavljena snimka poziva hitnoj službi nakon smrti kćeri glumca

Paris Hilton i Kim Kardshian (Foto: AFP) Foto: Afp

Iako su je kritičari često ismijavali, Paris je tiho gradila poslovno carstvo. Okušala se u glumi, glazbi i modelingu, ali najveći uspjeh ostvarila je kao poduzetnica. Njezin brend parfema postao je globalni hit, a s vremenom je lansirala i modne linije, dodatke i brojne druge projekte. Danas njezin poslovni imperij vrijedi stotine milijuna dolara.

Paris Hilton Foto: Instagram

Paris Hilton Foto: Instagram

Istodobno je postala i jedna od najtraženijih DJ-ica na luksuznim svjetskim destinacijama, zarađujući milijune po sezoni.

Paris je kroz godine bila zaručena nekoliko puta, a njezine veze redovito su punile naslovnice. Ipak, stabilnost je pronašla uz poduzetnika Cartera Reuma, za kojeg se udala 2021. godine na raskošnoj ceremoniji. Njihovo vjenčanje pratila je i reality serija, a Paris je tada pokazala zreliju, emotivniju stranu.

Paris Hilton Foto: Profimedia

Par je kasnije dobio dvoje djece putem surogat-majčinstva, a majčinstvo je Paris opisala kao najvažniju životnu ulogu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njezina smrt ostala je obavijena bolnim spekulacijama: Potresna priča o pjevačici čije su tijelo našli u stanu

Paris Hilton Foto: Instagram

Paris Hilton Foto: Instagram

Posljednjih godina Paris je otvoreno govorila o traumama iz tinejdžerskih dana i boravku u kontroverznoj ustanovi za problematičnu mladež. Dokumentarcem i aktivizmom pokazala je da iza imidža "razmažene plavuše" stoji žena koja je prošla teška iskustva i odlučila ih pretvoriti u borbu za druge.

Galerija 32 32 32 32 32

Paris Hilton (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Danas Paris Hilton više nije samo party djevojka s početka milenija. Ona je poduzetnica, majka, aktivistica i žena koja je iz medijskih skandala izašla snažnija. Njezina priča dokaz je da se i iz najkontroverznijih trenutaka može izgraditi potpuno novo, uspješno poglavlje života.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Od društvenih mreža do velike pozornice: Simpatična Dalmatinka ulazi u najzahtjevniji izazov dosad!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Sjećate se nje iz kultne komedije? Danas ima 74 godine i izgleda fenomenalno!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prvi televizijski nastup pjevača nakon strašne otmice u Beogradu, njegov hit sigurno znate