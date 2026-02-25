Iz malog grada do svjetla pozornice: Vrijeme je da hrvatska javnost bolje upozna ovu multitalentiranu djevojku!

Od kazališne pozornice do studija za sinkronizaciju, Dora Trogrlić godinama gradi karijeru iza i ispred mikrofona. Publika ju je dosad slušala kao glas u animiranim filmovima, mjuziklima i brojnim projektima, a sada izlazi u prvi plan kao jedna od natjecateljica showa Tvoje lice zvuči poznato. U razgovoru za naš portal otkriva nam kako je tekao njezin profesionalni put, što joj je najveći izazov u transformacijama i što želi nakon završetka showa.

Dora Trogrlić posljednjih godina gradi karijeru u glazbi, kazalištu i glasovnoj umjetnosti, a sada je publika ima priliku upoznati i u showu Tvoje lice zvuči poznato. Iako dolazi iz male sredine, njezin profesionalni put vodio ju je kroz studio, mjuzikle i brojne projekte u kojima je brusila svoj glas i scenski izraz.

Svoj karakter, kaže, izgradila je upravo ondje gdje je sve počelo.

''U Đurđevcu sam zapravo izgradila karakter i na tome sam najzahvalnija. Konkurencija u lokalnoj sredini gotovo da nije postojala, ali sam zato uvijek bila drugačija, neshvaćena curka i veliki sanjar koji je zbog toga često bila predmet podsmijeha svojih vršnjaka. Drago mi je što su se stvari promijenile čim sam došla u Zagreb, gdje je konkurencija velika, ali barem upoznaš ljude koji s jednakom strašću i trudom ustraju u svojim snovima. To mi je zauvijek inspiracija da i sama budem bolja. U Zagrebu sam gradila svoj put polako i sigurno (još ga uvijek gradim), borila se i upoznavala ljude koji žive i dišu ovu industriju. Po struci sam novinarka, pa nemam puno poznanstava u glumačkom svijetu, ali kako kažu – dobar glas daleko se čuje, pa tako i moj trud i talent polako dobivaju svoju pozornicu'', govori nam Dora.

Prvi profesionalni koraci došli su vrlo rano, još tijekom studija.

Dora Trogrlić - 2 Foto: Privatan album

''Već s dolaskom u Zagreb na fakultet, moj 'studentski posao bio je pjevanje pratećih vokala nekim našim glazbenicima, a paralelno i samostalne gaže po kafićima i restoranima. Tu sam najbolje doživjela kako je to pjevati za svega par ljudi, kad te skoro nitko ne sluša, ali i kako je to kad imaš punu pozornost publike i osjetiš da si ih stvarno dotaknuo. Uz pjevanje sam radila i kao voditeljica raznih manifestacija, gdje sam naučila koliko je organizacija važna i koliko je važno ostati pribran kad nešto ne ide po planu'', priča nam Dora.

Danas se njezin profesionalni identitet ne može svesti na jednu riječ – pjevačica, glumica ili voice artist, sve su to dijelovi istog puta.

''Prije svega mi je drago da je sve došlo prirodnim putem, jedno po jedno. Pjevam zaista od malih nogu i uvijek sam htjela biti pjevačica. Ljubav prema glumi razvija se od srednje škole, ali profesionalno tek kroz animirane filmove i mjuzikle. A glasovna gluma – bilo to uloga spikerice u reklami, naratorice ili pak lika u crtiću – je nešto što sam oduvijek htjela raditi, a nisam ni znala da postoji kao zanimanje. Zahvalna sam i sretna da su sve to moji poslovi danas'', kaže.

Posebno mjesto u njezinu radu zauzima studio – prostor u kojem je fokus isključivo na glasu.

Dora Trogrlić - 4 Foto: Nova TV

''Iskreno, obožavam raditi u studiju. Ta neopterećenost izgledom mi je možda i najdraža stvar – na posao mogu doći u trenirci ili pidžami i nitko mi neće zamjeriti – pogotovo kad radim iz svog kućnog studija. Fokus je isključivo na glasu, a to mi je jako oslobađajuće. S druge strane, studio je zapravo ozbiljan trening. U jednom terminu znaš snimiti reklamu, sinkronizaciju crtića, naraciju i još tri potpuno različita karaktera. Glas tada mora biti fleksibilan, ali i izdržljiv. Naučiš kako pametno koristiti vokalni aparat, kako rasporediti energiju i kako ostati fokusiran'', priča nam.

Jedna od ključnih prekretnica bila je uloga Eponine u mjuziklu Jadnici.

''Zasigurno mogu reći da mi je uloga Eponine u mjuziklu Jadnici u produkciji Kazališta Komedija bila prekretnica u mojoj karijeri. Ne samo zbog toga što je dolazak do takve uloge iziskivao nekoliko krugova audicija kroz koje se provela selekcija velike glumačke postave te odobrenje nositelja prava Camerona Mackintosha, već i što imam priliku dijeliti pozornicu s dragim kolegama koje sam još kao mala gledala na daskama Kazališta Komedija. A igrati Eponine u, po mom mišljenju, najljepšem mjuziklu svih vremena – to je iskustvo koje te i emotivno i profesionalno zauvijek promijeni'', priča Dora.

Ulazak u Tvoje lice zvuči poznato dogodio se gotovo filmski.

Dora Trogrlić - 8 Foto: Privatan album

Toliko spontano da mi je i dalje nevjerojatno. Bila sam na castingu za jednu reklamu i nakon toga su me pozvali na audiciju za Tvoje lice zvuči poznato. Moram priznati da me taj poziv toliko obradovao jer sam ga iskreno čekala otkad je show krenuo da sam već na audiciju došla s materijalom koji inače ne pjevam, nego sam se posve bacila izvan svoje zone komfora i odlučila zaigrati pa kud me odvede. I eto me, na TLZP-u.

Format ju je privukao u potpunosti – i izazovom i mogućnošću transformacije.

''Apsolutno sve. Od toga da hodam u cipelama nekih od najvećih svjetskih ikona, da na jedan dan postanem one, do toga da, naravno, uspijem publici prenijeti emociju i pokazati što sve mogu'', priča nam.

Pripreme su intenzivne i zahtjevne, a svaka transformacija nosi svoje izazove.

Dora Trogrlić - 10 Foto: Nova TV

''Rekla bih da najzahtjevniji dio ovisi o transformaciji. Neke zahtijevaju izradu maske koja traje i preko šest sati, dok druge pak traže ozbiljnu vokalnu i plesnu pripremu. Ali čak i pored svega toga, najveći cilj koji imam je prenijeti energiju osobe u koju se transformiraš, što upravo može biti i najteži izazov. Plus, ne znam kad sam zadnji put išla spavati u 21 sat i budila se u 5 ujutro, tako da je za jednu “noćnu pticu” ovo preteško'', objašnjava nam.

Iskustvo rada s glasom svakako joj je prednost.

''To što radim poslove koji se odnose isključivo na moj vokalni aparat sigurno je pripomoglo, jer znam kako sačuvati glas i ne pretjerivati. S druge strane, moje manjkavo iskustvo u glumi pokušat ćemo prikriti vokalom i dati sve od sebe da uđem u svaku ulogu kako ona to zahtijeva. Zasigurno se najviše pouzdam u svoj glas i sposobnost mijenjanja vokala'', govori nam.

Perfekcionizam joj je i pokretač i izazov.

''Kao jednom velikom perfekcionistu i pretjeranom samokritičaru, sve su mi transformacije izazov. Ali najzahtjevnije su mi definitivno one u kojima moram pjevati i plesati istovremeno, kao i svaka transformacija s likom i djelom s kojim do sada nisam bila upoznata, ili sam možda pak previše upoznata pa je pritisak još veći'', govori nam.

Show doživljava kao priliku da otkrije vlastite granice.

''Zasigurno je ovo ogroman izlazak iz zone komfora i ponekad ni sami ne znamo za što smo sve sposobni. Zato jedva čekam vidjeti što mi je “luda gljiva” pripremila i zapravo otkriti što sama mogu i gdje su mi granice''.

Izvan kamera, svakodnevica je znatno mirnija.

''Trenutno sam život maksimalno posvetila showu i svojim dosadašnjim poslovima, tako da kad god imam slobodno vrijeme, odmaram i šutim ili hvatam brzinsku kavu s prijateljima koji me vrate u realnost'', otkriva.

Dora Trogrlić - 11 Foto: Nova TV

Privatnost joj, kaže, neće biti problem.

''Mislim da mi to neće biti apsolutno nikakav problem. Osoba sam koja na društvenim mrežama zaista rijetko objavljuje išta iz privatnog života – taj dio volim zadržati za sebe, tako da ću samo nastaviti u tom smjeru''.

Najveća podrška dolazi iz najbližeg kruga.

''Obitelj i prijatelji, ali i moj partner, koji neumorno sluša moje vježbanje i pomaže s transformacijama, iako nema nikakvog iskustva u glumi i glazbi. On je moj najrealniji kritičar, pogotovo kad treba umiriti prevelikog kritičara – mene'', priznaje nam Dora.

Dora Trogrlić - 1 Foto: Privatan album

A iza pozornice krije se i jedna druga, gurmanska strana.

''Volim eksperimentirati sa svime u životu, pa tako i u kuhinji – veliki sam gurman i još veća kuharica, stalno iskušavam nove recepte i kombinacije okusa. S druge strane, mrzim se natjecati, pa je srećom dobro što nisam završila u natjecateljskom showu… iako sad, gledajući TLZP, pomalo žalim – možda bi se kuhinjski trikovi ipak mogli pretvoriti u bodove?'', pita se.

Nakon showa, želje su jasne – više vidljivosti i vlastita glazbena priča.

Dora Trogrlić - 6 Foto: Privatan album

''Pa, za početak bih voljela da me ljudi primijete onakvu kakva stvarno jesam. S profesionalne strane, voljela bih napokon započeti svoju glazbenu karijeru te imati više spikerskih i glumačkih angažmana. Dugo sam se “skrivala” u studiju, pa mislim da je vrijeme da se to napokon promijeni'', zaključila je Dora.

