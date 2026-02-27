Folker u osmom desetljeću života pokazao odličnu formu: ''K'o momak, ne da se!''

I dok mnogi u osmom desetljeću razmišljaju o mirnijem tempu života, Mile Kitić pokazuje da se i sa 74 godine može izgledati fantastično i uživati punim plućima.

Folker Mile Kitić nedavno je proslavio 74. rođendan, ali sudeći po najnovijim fotografijama – godine su za njega samo broj. Popularni pjevač oglasio se iz Dominikanske Republike, gdje trenutno boravi, i jednom objavom izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Naime, Mile je podijelio fotografije s pješčane plaže, pozirajući u kupaćim hlačama i bez majice, pokazujući da je i u osmom desetljeću života u odličnoj formi. Preplanuli ten, osmijeh na licu i energija kojom zrači nisu prošli nezapaženo, pa su se ispod objave nizali brojni komplimenti i poruke podrške.

''Neda se naš Mile, svaka čast'', ''Mile ko momak, to care'', ''Mile šampion'', ''Mile izgleda bolje od današnjih fitness trenera'', nahvalili su ga.

''Pozdrav sa Dominikane! Vaš Mile'', poručio je pjevač.

Pjevač već godinama rado boravi u Dominikanskoj Republici, gdje je prije nekoliko godina kupio stan. Kako navode srpski mediji, za tamnošnji stan izdvojio je 300 tisuća eura, a njegova supruga Marta Savić često počasti pratitelje fotkama s egzotične destinacije.

Egzotična destinacija očigledno mu prija, a fotografije tirkiznog mora, palmi i brodova u pozadini svjedoče o tome da uživa u toplijim krajevima daleko od gradske gužve.

Jednom prilikom je isticao da mu boravak na moru, sunce i laganiji tempo života pomažu da napuni baterije, ali i da vodi računa o sebi. Iako mnoge zanima u čemu je tajna njegovog mladolikog izgleda, Mile je više puta poručio da su za sve zaslužni dobro raspoloženje, kretanje i – kako kaže – uživanje u životu bez stresa.

