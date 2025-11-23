Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom

Elena Kitić na očevom koncertu u Areni Zagreb doživjela je neočekivanu situaciju, video se brzo proširio društvenim mrežama.
Puna tri sata uveseljavao je publiku svojim hitovima, a posebno oduševljenje proširilo se dvoranom kad je na pozornicu izašla njegova kći, također popularna pjevačica, Elena Kitić.
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
No, prije nego je počela pjevati svoje hitove, došlo je do tehničkih problema pa je Arena na dvije minute utihnula.
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
Eleni nije radio mikrofon, nestali su i svjetlosni efekti, no publika je Eleni dala veliku podršku te počela pljeskati i skandirati.
''Ispričavam se zbog ovog trenutka, kako ste, je l' se dobro provodite? Hvala vam što ste došli na ovu večer, srce mi je ovoliko, hvala vam, možemo krenuti'', rekla je kad joj je mikrofon došao u funkciju te izvela svoje hitove "Ele, Ele", "Ne volim" i "Laži".
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
''Ovo je moje najdraže biće na svijetu, ovo je moja Elena. Molim vas da je podržite!'' rekao je sretni tata Mile dok mu se pridružila na pozornici.
Osim Elene, Mile je kao goste doveo i popularne Đoganije, a još fotografija s koncerta pogledajte OVDJE.
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
Foto: Jurica Cvitanić/ EXTRA FM
Kći Mile Kitića danas diktira trendove, a kako je izgledala na početku karijere pogledajte OVDJE.
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
