Publika ga nadglasala u stihovima ''Čavoglava'': Ovako je izgledao drugi Thompsonov koncert u Osijeku

Marko Perković Thompson podijelio je video s drugog koncerta u Osijeku.

Marko Perković Thompson sinoć je u Osijeku održao drugi koncert na početku svoje dvoranske turneje.

Na svom Facebooku podijelio je snimku s koncerta, a pjevao je svoj veliki hit iz 90-ih ''Bojna Čavoglave''.

Jeste li bili na koncertu Thompsona u Osijeku? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Publika ga je nadglasala u stihovima, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Potom je podijelio i nekoliko fotografija atmosfere.

Pogledaji ovo Clubzone Tony Cetinski pred zadarski Višnjik izveo Slavonca koji je trenutno najveća zvijezda regije!

Inače, početak ''Bojne Čavoglave'' sadrži kontroverzni pozdrav oko kojeg se već godinama vode polemike. Više pročitajte OVDJE.

U kakvim je cipelama nastupao što je izazvalo reakciju brojnih pogledajte OVDJE.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prve večeri bio je prisiljen zaustaviti koncert, što se dogodilo pogledajte OVDJE.

Thompson Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Mile Kitić raspametio publiku u Areni Zagreb, nastupio je s kćeri koja je također popularna pjevačica

Gdje dalje nastupa pogledajte OVDJE.

Galerija 9 9 9 9 9

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kako je ovaj mladić s tijelom iz snova postao globalna senzacija? Žene za njim doslovno luduju!