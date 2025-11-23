Pretraži
veliki hit

Publika ga nadglasala u stihovima ''Čavoglava'': Ovako je izgledao drugi Thompsonov koncert u Osijeku

Piše J. C. , Danas @ 09:57 Celebrity komentari
Thompson u Osijeku Thompson u Osijeku Foto: Facebook

Marko Perković Thompson podijelio je video s drugog koncerta u Osijeku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Elena Kitić na očevom koncertu u Areni Zagreb doživjela neočekivanu situaciju
proširio se video
Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda sa suprugom Jurom
''nikad nismo skrivali''
Meri Goldašić otkrila razloge razvoda, kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''
Udala se kći Marina Miletića
''mama s neba se raduje...''
Udala se kći našeg političara, sam je podijelio sretne prizore s vjenčanja!
Marko Perković Thompson podijelio video s drugog koncerta u Osijeku
veliki hit
Publika ga nadglasala u stihovima ''Čavoglava'': Ovako je izgledao drugi Thompsonov koncert u Osijeku
Tony Cetinski na zadarskom Višnjiku priredio trosatni spektakl
''Ovo je momak koji će...''
Tony Cetinski pred zadarski Višnjik izveo Slavonca koji je trenutno najveća zvijezda regije!
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Miss Obale Bjelokosti upala u predstavljanje Laure Gnjatović
morala nastaviti dalje
Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
"Liječnici su odlučili..."
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
Laura Gnjatović javno zahvalila čovjeku koji joj je bio velika podrška tijekom natjecanja za Miss Universe
"Ovom divnom gospodinu..."
Naša misica objavila fotku s posebnim muškarcem: "Bio je velika podrška!"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Boris Jokić o požaru Vjesnika i utjecaju društvenih mreža na mlade
Za Dnevnik Nove TV
Jokić o opasnim izazovima i Vjesniku: "Požar nije slučajan, nego je rezultat dvije stvari"
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
Pred očima publike
Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine, a nastavljaju se niske temperature: Meteorolog otkrio kada nastupa smirivanje vremena
show
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
"Liječnici su odlučili..."
Miss Universe Jamajke u teškom je stanju nakon pada s pozornice, obitelj iznijela detalje
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
Jedan od najosjetljivijih dijelova tijela
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Kad su mačke vidjele što im je vlasnica poslužila za objed, nastao je tajac…
LOL
Kad su mačke vidjele što im je vlasnica poslužila za objed, nastao je tajac…
Prizor za pamćenje! Dva ogromna kita spasila ga od napada morskog psa
Wow!
Prizor za pamćenje! Dva ogromna kita spasila ga od napada morskog psa
tech
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Nakon novih analiza
Neočekivano otkriće u Kuiperovu pojasu mijenja pogled na povijest Sunčeva sustava
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
Tehnologija iz prirode
Komarce mrzimo zbog njihovog alata za sisanje krvi, no znanstvenici su otkrili da se isti može upotrijebiti na čudesan način
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
sport
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Debakl koji će se pamtiti
Hajduk se noćnom objavom oglasio nakon sramotnog poraza: Evo što su poručili
Gonzalo Garcia objasnio je zašto u igru nije ušao Marko Livaja u visokom porazu protiv Rijeke
Potres u Splitu?
Puklo između Livaje i Garcije? Španjolac tražio da se zagrije, on poručio - ''Boli me trbuh''
VIDEO Real Sociedad preokretom svladao Osasunu: Ante Budimir ušao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Nesretan povratak Budimira u redove Osasune: Vatreni slavio preokretom
tv
MasterChef: Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
ŠTO SE DOGAĐA?
Mario Mihelj napustio studio bez objašnjenja i zbunio kandidate - gdje je otišao?!
Kumovi: Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Iskre frcaju na sve strane - tko će se sve zaljubiti ne propustite saznati u novim epizodama serije "Kumovi"
U dobru i zlu: Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Svi imaju skrivene osjećaje – hoće li ih oni skupo koštati ne propustite otkriti u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
putovanja
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Jedinstveno
Najviše naseljeno mjesto u Hrvatskoj: Gorska idila u kojoj ćete se preporoditi
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine
Stižu promjene
Tri znaka ulaze u potpuno novu energiju do kraja godine, a ona će privući i nova poznanstva
Adventski vijenci čitateljica koje možete kopirati ove godine
IZ PROŠLIH GODINA
Izdvojili smo 20 adventskih vijenaca naših čitateljica koji su s razlogom skupili stotine lajkova
Trik za ljepši cvat božićnog kaktusa
Efikasno i jednostavno
Želite da božićni kaktus zablista ljepše nego ikad? Jedan sastojak iz kuhinje bit će moćan saveznik
sve
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru
svi su to htjeli!
Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!
Thompson zaustavio koncert zbog baklje
morao upozoriti
Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene