Thompson najavio nove koncerte diljem Hrvatske, poznati su datumi!

Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama objavio vijest koja je razveselila njegove obožavatelje.

Marko Perković Thompson rasprodao je dvoransku turneju diljem Hrvatske u svega nekoliko sati, a sada se na društvenim mrežama oglasio s velikim novostima.

Naime, najavio je nove koncerte i otkrio njihove datume.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi

''Zbog iznimno brze prodaje ulaznica za Osijek, Varaždin i Zadar, s velikim zadovoljstvom najavljujemo dodatni koncert u svakom od ovih gradova. Osijek: 22. 11. 2025. Varaždin: 8. 12. 2025. Zadar: 13. 12. 2025. Ulaznice će biti dostupne u narednim danima'', napisao je.

''Što se tiče Zagreba, iako nismo planirali dva koncerta zbog nedavno održanog velikog koncerta na Hipodromu, iznimna potražnja Zagrepčana za Arenom Zagreb potaknula nas je da zatražimo dodatni termin.

Detalji će uskoro biti objavljeni'', dodao je.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Inače, njegovi fanovi bili su nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica. Više o tome pisali smo OVDJE.

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prodaja ulaznica za Thompsonov koncert - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A jeste li vi uspjeli kupiti ulaznicu? Recite nam u anketi OVDJE.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Dron show na koncertu Thompsona u Sinju - 9 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kakva transformacija! Novi izgled našeg saborskog zastupnika sve je iznenadio

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom