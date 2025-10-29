Kakva transformacija! Novi izgled našeg saborskog zastupnika sve je iznenadio

Novi izgled Igora Peternela izazvao je znatiželju javnosti – gušća kosa na najnovijim fotografijama potaknula je glasine o mogućoj estetskoj intervenciji.

Političar Igor Peternel posljednjih tjedana sve češće privlači poglede – ali ne zbog političkih istupa, već zbog vidljive promjene imidža.

Na najnovijim fotografijama mnogima nije promaknulo kako sada ima znatno gušću kosu nego ranije, zbog čega su se pojavila šuškanja da je možda bio na presađivanju kose.

Igor Peternel Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Igor Peternel Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Usporedbe starih i novih fotografija jasno pokazuju razliku, a društvene mreže već se pitaju: je li riječ o prirodnoj promjeni, novom tretmanu ili pak estetskom zahvatu? Iako sam Peternel zasad o tome nije govorio, promjena je itekako vidljiva i ne prolazi nezapaženo.

Igor Peternel Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Igor Peternel Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Srpski mediji raspisali se o našem Vinkovčaninu, koncert u Beogradu rasprodao u sat vremena: ''Čudim se svemu!''

Inače, Peternel je u političkom životu aktivan od 2024. godine, kada je postao zastupnik u Hrvatskom saboru u 11. sazivu, izabran iz VI. izborne jedinice. Prvo je bio član Domovinskog pokreta, ali je u listopadu 2024. napustio stranku i kratko djelovao kao nezavisni zastupnik, a nakon toga pridružio se novoj stranci Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO).

Igor Peternel Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Galerija 14 14 14 14 14

U Saboru je član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Nekoć je bio najzgodniji glumac, a prirodna promjena samo je pojačala njegov šarm

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Nikad mršavije izdanje pjevačice šokiralo njezine fanove: ''Slama mi se srce zbog nje''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Biste li kupili nešto s popisa? Meghan Markle predstavila božićnu kolekciju svog brenda