Nikad mršavije izdanje pjevačice šokiralo njezine fanove: ''Slama mi se srce zbog nje''

Modna kombinacija Ariane Grande pala je u drugi plan zbog njezine vidno mršavije figure.

Ariana Grande pojavila se na premijeri filma "Wicked: For Good" u New Yorku, no pažnju javnosti ovog puta nije privukla samo svojom modnom kombinacijom.

Glazbenica i glumica odlučila se za nježno ružičasti top i voluminoznu suknju u jarkoj ružičastoj nijansi, u stilu balerine. No, iako je odjevna kombinacija bila upečatljiva, obožavatelji su se najviše osvrnuli na – njezin fizički izgled.

Ariana Grande Foto: Profimedia

Ariana Grande Foto: Profimedia

Naime, njezino nikad mršavije izdanje zabrinulo ih je te su izrazili svoju zabrinutost zbog njezina zdravlja.

''Ovo ne izgleda zdravo'', ''Doslovno mi se slama srca kada vidim kako izgleda'', ''Nisam obožavatelj, ali očito joj nije dobro. Nadam se da će joj netko pomoći'', ''Ne mogu shvatiti što se njoj dogodilo'', ''Tko je ovo?'', dio je komentara s društvene mreže X.

Ariana Grande Foto: Profimedia

Ariana Grande Foto: Profimedia

Ariana Grande Foto: Profimedia

Pojavila se sama, što je dodatno potaknulo nagađanja o prekidu veze s glumcem Ethanom Slaterom, s kojim se nije pojavila u javnosti već nekoliko mjeseci. Iako nitko od njih dvoje nije komentirao aktualne glasine, američki mediji pišu kako njihov odnos prolazi kroz dugotrajnu krizu, a navodno su više puta prekidali i mirili se tijekom posljednje godine.

Ariana Grande, Ethan Slater Foto: Profimedia

Unatoč nagađanjima, ni Ariana ni Ethan zasad nisu komentirali glasine o prekidu, no njezino najnovije pojavljivanje svakako je potaknulo rasprave – i zbog privatnog života, i zbog izgleda.

Ariana Grande - 6 Foto: Profimedia

Ariana Grande (Foto: AFP) Foto: Afp

Ariana Grande (Foto: AFP) Foto: Afp

Ariana Grande NY (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ariana Grande NY (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

