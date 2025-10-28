Zavirite na set hit-serije na jednoj od najposebnijih dubrovačkih lokacija

U Dubrovniku se snima peta, ujedno i zadnja sezona, serije ''Outer Banks''.

U Dubrovniku se nastavlja snimanje popularne serije ''Outer Banks'', a kamere su se ovih dana premjestile na Danče, jednu od najpoznatijih i najautentičnijih dubrovačkih lokacija uz more.

Orijentalni detalji, svijeće i zastavice ne govore puno o sadržaju novog dana na setu, ali obećavaju nova uzbuđenja za obožavatelje serije koja se u Hrvatskoj snima do sredine studenog, piše Dubrovački vjesnik.

Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Bozo Radic / CROPIX

Na fotografijama s lokacije može se vidjeti kako glavni glumci u kostimima snimaju pustolovne i akcijske scene, a oko njih je čitava filmska ekipa, tehnička podrška i oprema. Atmosfera podsjeća na pravi mali filmski kamp, s improviziranim zaklonima, opremom za zvuk i kamerama koje prate svaki njih korak.

Preuređene su i stepenice kod kultnog dubrovačkog restorana Sesame, koji su dobili potpuno novo lice u stilu serije.

Za one koji ne znaju, Danče su poznato staro gradsko kupalište i šetalište izvan gradskih zidina, mjesto posebne simbolike za Dubrovčane – spoj stijena, mora i povijesti, koje često koriste i lokalni kupači i skakači, ali i umjetnici te sad – i filmske ekipe.

Dubrovnik tako i dalje potvrđuje svoj status jedne od najtraženijih destinacija za snimanje velikih međunarodnih produkcija.

