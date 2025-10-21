Tko je ljepotica iz serije koja se snima u Hrvatskoj? O teškoj dijagnozi javno priča

Madison Bailey ima samo 26 godina, a iza nje je već uloga u seriji koju obožavaju milijuni.
Serija Outer Banks, čije se nove epizode snimaju upravo u Dubrovniku, postala je prava globalna senzacija, a jedno od najprepoznatljivijih lica među glavnim junacima je glumica Madison Bailey.
U seriji tumači lik Kiare Kie Carrera – djevojke koja dolazi iz imućne obitelji, ali se odlučuje za vjernost prijateljima, pustolovine i život s druge strane luksuza. Njezin lik kombinira snagu, osjećajnost i bunt, a upravo te osobine Madison donosi i izvan malih ekrana.
Madison Bailey Foto: Profimedia
Rođena je 29. siječnja 1999. u mjestu Kernersville, u saveznoj državi Sjeverna Karolina. Odrasla je kao najmlađe dijete u velikoj udomiteljskoj obitelji – ima tri brata i tri sestre.
''Moji su roditelji anđeli. Imali su jedno biološko dijete nakon što su više puta pokušavali, , a zatim usvojili šestero'', rekla je za VMagazin svojedobno.
Madison Bailey Foto: Profimedia
Madison Bailey Foto: Profimedia
Iako je kao djevojčica razmišljala o glazbenoj karijeri, život ju je ipak usmjerio prema glumi.
Prve televizijske uloge ostvarila je 2015., a veći iskorak napravila je kroz serije koje su joj donijele sve veću prepoznatljivost i obožavatelje diljem svijeta. Uloga u Outer Banksu lansirala ju je među mlade glumačke nade koje plijene pažnju gdje god se pojave.
Outer Banks - 9 Foto: Profimedia
Outer Banks - 5 Foto: Profimedia
I privatno, Madison ne skriva tko je. Godine 2020. otvoreno je progovorila o tome da se identificira kao panseksualna osoba. Bila je u vezi s bivšom košarkašicom Mariah Linney.
Također, Madison je javno podijelila kako joj je dijagnosticiran granični poremećaj ličnosti (BDP), želeći razbiti stigmu i potaknuti otvoreniji razgovor o mentalnom zdravlju.
''Mislim da je BPD jako kompleksan poremećaj jer ima milijun aspekta. Često se i kao bipolarni poremećaj, olako shvaća i ne uzima dovoljno ozbiljno. Mrzim kad ljudi koriste ''bipolarno’ kao izgovor svaki put kad netko osjeća bilo kakve emocije. Uvijek se nađe netko tko kaže: ''Ma on je bipolarni.'' Ako se osobno ne borite s BPD-om ili bipolarnim poremećajem – samo slušajte. Slušajte ljude koji s tim žive. Niste sami, ni na koji način. Radite to sjajno'', rekla je za spomenuti medij.
Madison Bailey Foto: Profimedia
Madison Bailey Foto: Profimedia
Osim glume, Madison je sve prisutnija i u svijetu mode, a i društvene mreže koristi kako bi ostala povezana s obožavateljima. Na Instagramu je prati čak 8,8 milijuna ljudi, gdje redovito dijeli trenutke sa snimanja, iz privatnog života, kao i svoje stavove, misli i poruke podrške.
