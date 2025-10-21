Čvrst zagrljaj bivšeg predsjedničkog para prije odlaska iza rešetaka

Ljubav Carle Bruni i Nicolasa Sarkozyja jedna je od najpoznatijih na svijetu, a u svom braku ovih su dana doživjeli težak trenutak.

Carla Bruni i Nicolas Sarkozy imaju jednu od najupečatljivijih ljubavnih priča francuske politike i pop-kulture.

Upoznali su se krajem 2007. na privatnoj večeri, a već 2. veljače 2008. – samo nekoliko mjeseci nakon što je on postao predsjednik – vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Elizejskoj palači.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 4 Foto: Profimedia

Brak je bio državna vijest, upravo zato što je bilo bez presedana da se jedan aktualni predsjednik vjenča u Elizeju. Par je 2011. dobio kćer Giuliu.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 3 Foto: Profimedia

Kroz skoro dva desetljeća zajedničkog života prošli su lijepo i ružno, a ovih dana doznali su jednu od gorih vijesti - Nicolas Sarkozy ide u zatvor.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 9 Foto: Profimedia

Godinama nakon predsjedničkog mandata (2007.–2012.) Sarkozyja su pratili sudski postupci. Dvije priče bile su posebice istaknute: tzv. Bygmalion (prekomjerno trošenje u kampanji 2012., potvrđena presuda na godinu dana zatvora od čega šest mjeseci uvjetno) te slučaj ''prisluškivanja/Bismuth'' (korupcija i trgovanje utjecajem, konačno potvrđen 2024., kazna u vidu kućnog pritvora uz elektroničku narukvicu). Ni jedna od tih presuda sama po sebi nije ga poslala iza rešetaka – ali pokazivale su kako se pravosudni repovi gomilaju.

Zašto sada ide u zatvor?

Presudna je bila Libijska afera – sud je zaključio da je Sarkozy sudjelovao u kriminalnoj uroti za ilegalno financiranje pobjedničke kampanje 2007. libijskim novcem režima Muammara Gadafija. Za taj je slučaj krajem rujna 2025. nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora, a zbog ozbiljnosti i rizika za javno povjerenje naloženo je odmah započeti izdržavanje kazne iako je uložena žalba.

U utorak je doista i ušao u pariški zatvor La Santé, gdje će iz sigurnosnih razloga biti odvojen od svih ostalih zatvorenika. Time je postao prvi bivši predsjednik moderne Francuske koji fizički služi zatvorsku kaznu. Njegovi odvjetnici podnijeli su zahtjev za privremeno puštanje, a Sarkozy i dalje tvrdi da je nevin. Više pročitajte OVDJE.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 8 Foto: Profimedia

Bivši francuski predsjednik napustio je svoj dom u Parizu ruku pod ruku sa suprugom Carlom kako bi otišao u zatvor La Sante u glavnom gradu na početak petogodišnje zatvorske kazne.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 5 Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 6 Foto: Profimedia

Ispred njegove rezidencije okupili su se ljudi na skupu podrške. Neki od okupljenih drže francusku zastavu dok prisustvuju skupu koji su sazvali sinovi bivšeg francuskog predsjednika u znak podrške svom ocu, piše France24.

Neposredno prije odlaska na služenje zatvorske kazne Sarkozy je objavio poruku na X-u.

"Nevin čovjek je zatvoren. Ne tražim nikakve prednosti ili usluge. Istina će pobijediti", dodao je.

Zagrljaj i poljubac njega i supruge dirnuo je okupljene, a njihove fotografije obišle su svijet.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 2 Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 1 Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 12 Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 10 Foto: Profimedia

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 7 Foto: Profimedia

Nakon što je njen suprug odvezen u pratnji policije, Carla je obišla okupljene i zahvalila im na podršci.

Nicolas Sarkozy i Carla Bruni - 1 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Carla iz prethodne veze ima i sina Aureliena, dok Nicolas ima još troje djece, dvoje iz braka s Marie-Dominique Culioli te jedno iz braka sa Céciliom Attias.

Carla Bruni Foto: Profimedia

