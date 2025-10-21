Pretraži
ostvarili joj se snovi

Prepoznajete li ovu ženu? Odvažila se na veliku promjenu!

Piše J. C. , Danas @ 11:21 Nekad i sad komentari
Susan Boyle - 5 Susan Boyle - 5 Foto: Profimedia

Svojom izvedbom osvojila je cijeli svijet u britanskom "Supertalentu", a danas živi daleko od svjetla reflektora.

Pogledajte što se dogodilo s olimpijskom pločicom Barbare Matić u Splitu nakon udaje
''prepravili i to!''
Pogledajte što je osvanulo na trofejnoj ploči naše zlatne olimpijke nakon što se udala!
Katušin i Seagal snimili Order of The Dragon: Film koji oživljava zlatno doba akcije ulazi u postprodukciju
"Order of the dragon"
Završeno snimanje filma s legendarnim Seagalom u kojem hrvatski redatelj ima ključnu ulogu!
Netflixova drama ''No One Saw Us Leave'' inspirirana je istinitom pričom
strah i neizvjesnost
Potresna istinita priča o majci dvoje djece po kojoj je snimljena i serija, detalji su godinama bili prešućivani
Tko je Seraphim von Habsburg‑Lothringen?
potomak je slavne carice
O njemu bruji cijela Europa: Zašto je ovaj plavokosi zavodnik postao internetska senzacija?
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Preminula je Samantha Eggar
tužna vijest
Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Sandi Pego oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na drustvenim mrezama
''nikad nisam nikog ugrozio''
Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama
vijesti
Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
POŽAR LOKALIZIRAN
VIDEO Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog desničara povezanih s proustaškom desnicom"
Sukob s mještanima
Austrijski medij: "Stanovnici hrvatskog otoka uznemireni zbog ekstremista povezanih s proustaškom desnicom"
Policija najavila nove metode utvrđivanja prometnih prekršaja
Crni niz
Vozači, oprez: Policija uvodi velike novosti u prometu, ovo više nećete moći sakriti
show
Rebecca Hall pojavila se u haljini koja je zbunila njezine fanove
zbunjujuća haljina!
Je li gola ili samo djeluje tako? Ovo izdanje potaknulo je gomilu reakcija
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
