Prepoznajete li ovu ženu? Odvažila se na veliku promjenu!

Svojom izvedbom osvojila je cijeli svijet u britanskom "Supertalentu", a danas živi daleko od svjetla reflektora.

Britanska pjevačka senzacija Susan Boyle privukla je pažnju javnosti svojim novim imidžom.

Na dodjeli nagrada Pride of Britain Awards pojavila se s elegantnom, ravnom kosom u svijetloj nijansi plave, u bijeloj haljini s crnim cvjetnim uzorkom i raskošnim crnim šalom od umjetnog krzna.

Iako je zbog nove frizure brojni na prvu nisu prepoznali, osmijeh je sve podsjetio tko je.

Susan Boyle postala je svjetska senzacija 2009. godine nakon što se pojavila u showu ''Britain’s Got Talent'' i izvedbom pjesme ''I Dreamed a Dream'' iz mjuzikla Les Misérables rasplakala milijune gledatelja diljem svijeta. Njezina izvedba postala je viralna, a skromna žena iz malog škotskog sela preko noći je postala globalna zvijezda.

Prvi album, koji je simbolično nazvala ''I Dreamed a Dream'', postao je jedan od najprodavanijih debi-albuma svih vremena. Boyle je ubrzo postala sinonim za inspiraciju i dokaz da snovi doista nemaju rok trajanja.

Gdje je danas Susan Boyle?

Iako se povukla iz javnosti na neko vrijeme, Susan Boyle i dalje povremeno nastupa i sudjeluje u humanitarnim događanjima. Živi mirnim životom u rodnom West Lothianu u Škotskoj, u istoj kući u kojoj je odrasla. U nekoliko je navrata izjavila kako uživa u jednostavnosti i obiteljskom okruženju, a usto i dalje radi na glazbi – iako bez pritiska slave, koji je nekoć dolazio s njom.

Prije tri godine doživjela je moždani udar, koji je javnosti otkrila tek godinu dana kasnije, što ju je spriječilo da se posveti novom glazbenom materijalu.

Osim moždanog udara, Boyle je već kao odrasloj dijagnosticiran blaži oblik autizma, nekad poznat kao Aspergerov sindrom, a 2013. godine oboljela je od dijabetesa tipa 2. Ipak, ni te zdravstvene nedaće nisu uspjele spriječiti njezin svjetski uspjeh.

Nikad se nije udavala, najviše zato što se posvetila brizi za majku, no kada je imala 53 godine, mediji su objavili da ima prvog dečka, liječnika iz SAD-a, koji je bio njezin vršnjak.

