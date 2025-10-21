Brena proslavila 65. rođendan! Bez trunke šminke podijelila je prizore iz svoje vile

Lepa Brena proslavila je 65. rođendan u obiteljskoj vili, podijelivši emotivnu zahvalu i prizore s pratiteljima na Instagramu.

Lepa Brena napunila je 65 godina, a dio rođendanske atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Objavila je fotografiju iz obiteljske vile na Bežanijskoj kosi, gdje pozira uz tortu s vlastitim likom i disko kuglama. Za ovu prigodu odabrala je opušteno izdanje bez šminke i s naočalama za vid, što je izazvalo brojne reakcije i komplimente.

"Dragi prijatelji, hvala svima na najljepšim željama za rođendan. Vaše poruke, čestitke i lijepe riječi su mi uljepšale dan i učinile ga posebno sretnim. Neizmjerno cijenim vašu pažnju, ljubav i vrijeme koje ste odvojili da mi uputite lijepe želje. Hvala vam što ste dio mog života i što ste ovaj rođendan učinili nezaboravnim. Voli vas vaša Brena", poručila je.

