Zašto je srpska influencerica bila u društvu Ronaldove Georgine? Sve je javno objavila!

Tamara Kalinić i Georgina Rodriguez družile su se na Tjednu mode u Rijadu.
Srpska influencerica Tamara Kalinić na svom je Instagram profilu podijelila trenutke s Tjedna mode u Rijadu, gdje se susrela i pozirala s Georginom Rodriguez, zaručnicom Cristiana Ronalda.
Na objavljenom videu vidi se kako zajedno poziraju fotografima – Georgina u dugom bež kaputu, a Tamara u elegantnom bijelom kompletu, na reviji saudijskog brenda Mona AlShebil.
U opisu objave Tamara je na španjolskom napisala: "Predivna izvana i iznutra", dok su komentari fanova brzo ispunili objavu komplimentima.
"Dvije najveće dive", "Savršen spoj", "Volim vas obje", pisali su pratitelji.
Georgina Rodriguez i Tamara Kalinić Foto: Tamara Kalinić/Instagram
Da između njih vlada simpatija pokazuje i Georginin odgovor. Ispod videa ostavila je emoji ružičastog srca, a na prethodnu je objavu komentirala: "Dobrodošla ljepotice".
Tamara je u Rijad stigla sa zaručnikom Filippom Testom, a nakon događanja izjavila da odlazi sa srcem punim gostoprimstva, ljubaznosti i mode.
Inače, Tamaru na Instagramu prati dva milijuna ljudi, gdje objavljuje sadržaj visoke mode te surađuje s brojnim elitnim brendovima.
