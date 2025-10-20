Još samo jedan u nizu kviz koji ćete rado riješiti! Testirajte znanje o Ivanu Zaku

Od prvih hitova do današnjih pozornica – testirajte svoje znanje o ovom pjevaču!

Ivan Zak jedan je od najpoznatijih izvođača domaće pop-scene, čije pjesme redovito pune koncertne dvorane i osvajaju radijske etere.

Njegova karijera traje godinama, a tijekom tog vremena izgradio je status omiljenog izvođača među svim generacijama.

Ako mislite da znate sve o njegovim hitovima, ljubavi prema glazbi i privatnom životu – sada je vrijeme da to i dokažete u našem kvizu.

