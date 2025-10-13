kviz za fanove!
Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dinu Merlina?
Piše J. C. ,
Danas @ 20:44
Zanimljivosti
Dino Merlin
Foto: Lucija Ocko / CROPIX
Dobrodošli u kviz posvećen jednom od najvećih glazbenika s naših prostora – Dini Merlinu.
Njegovi stihovi, melodije i scenska karizma obilježili su generacije i postali simbol glazbene emocije i prepoznatljivog stila.
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
godinu dana nakon razvoda
Zaručila se bivša supruga Harisa Džinovića! U bračnu luku uplovit će sa starijim milijunašem
U ovom kvizu očekuje vas 10 zanimljivih pitanja iz njegovog bogatog života i karijere – od ranih početaka do nezaboravnih hitova.
Provjeri koliko zapravo znate o čarobnjaku domaće glazbene scene i pokaži svoje znanje!
OVDJE nastavite stihove Halida Bešlića.
Gledali ste hit-seriju ''Seinfeld''? Ovo je kviz za vas, pamtite li sve detalje?
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku