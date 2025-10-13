Koliko dobro poznajete jednog od najvećih umjetnika Balkana, Dinu Merlina?

Dobrodošli u kviz posvećen jednom od najvećih glazbenika s naših prostora – Dini Merlinu.

Njegovi stihovi, melodije i scenska karizma obilježili su generacije i postali simbol glazbene emocije i prepoznatljivog stila.

U ovom kvizu očekuje vas 10 zanimljivih pitanja iz njegovog bogatog života i karijere – od ranih početaka do nezaboravnih hitova.

Provjeri koliko zapravo znate o čarobnjaku domaće glazbene scene i pokaži svoje znanje!

