Sve isto je k'o nekada, sve isto je, ali ništa isto nije...

Iza Halida su ostali njegovi bezvremenski stihovi, a znate li ih nastaviti - provjerite u našem kvizu.

Napustio nas je jedan od najvoljenijih glasova s ovih prostora. Halid Bešlić ostavio je iza sebe bogatu karijeru punu nezaboravnih hitova, stihova koje i danas pjevamo sa suzom u oku i osmijehom na licu.

Njegove pjesme obilježile su generacije – bile su tu u radosti, ali i u najtišim trenucima tuge. A vi? Koliko dobro pamtite stihove legendarnog Halida?

Za vas smo pripremili kviz u kojemu trebate nastaviti stihove kralja narodne glazbe.

