Nastavite Halidove stihove
Sve isto je k'o nekada, sve isto je, ali ništa isto nije...
Piše ,
H.L.
Danas @ 21:25
Zanimljivosti
Halid Bešlić
Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Iza Halida su ostali njegovi bezvremenski stihovi, a znate li ih nastaviti - provjerite u našem kvizu.
Napustio nas je jedan od najvoljenijih glasova s ovih prostora.
Halid Bešlić ostavio je iza sebe bogatu karijeru punu nezaboravnih hitova, stihova koje i danas pjevamo sa suzom u oku i osmijehom na licu.
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Njegove pjesme obilježile su generacije – bile su tu u radosti, ali i u najtišim trenucima tuge. A vi? Koliko dobro pamtite stihove legendarnog Halida?
Za vas smo pripremili
kviz u kojemu trebate nastaviti stihove kralja narodne glazbe.
Za sve koje su odrasli uz strip Alan Ford kviz je
OVDJE.
Sjećate se filma u kojem glumi posrnula zvijezda?
OVDJE se prisjetite detalja o ''Sve što djevojka može poželjeti''.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku
OMOGUĆI OBAVIJESTI