Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, poznati su svi detalji pogreba

Objavljena je osmrtnica Halida Bešlića s detaljima pogreba.
Na osmrtnici piše i kako će se dženaza klanjati u ponedjeljak, 13. listopada, poslije podne namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev–begove džamije.
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Osmrtnica Halida Bešlića Foto: Jedileri.ba/Screenshot
Dženaza (osebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) će se klanjati i ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju BARE.
Iza Halida je ostala njegova supruga Sejda, a na tužnu vijest je reagirala sa samo nekoliko riječi koje lome srca.
Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Halid Bešlić u Areni Varaždin - 2 Foto: PR
Halid Bešlić Foto: Damjan Tadic / CROPIX
