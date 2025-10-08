Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, poznati su svi detalji pogreba

Objavljena je osmrtnica Halida Bešlića s detaljima pogreba.

Kralj narode glazbe, Halid Bešlić, preminuo je u ponedjeljak u 72. godini, a sada je objavljena njegova osmrtnica.

Na osmrtnici piše i kako će se dženaza klanjati u ponedjeljak, 13. listopada, poslije podne namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev–begove džamije.

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena oprostila se od Halida Bešlića uz zajedničku fotografiju iz njihove mladosti

Osmrtnica Halida Bešlića Foto: Jedileri.ba/Screenshot

Dženaza (osebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) će se klanjati i ukop obaviti u 15:00 sati na Gradskom mezarju BARE.

Galerija 27 27 27 27 27

Iza Halida je ostala njegova supruga Sejda, a na tužnu vijest je reagirala sa samo nekoliko riječi koje lome srca. O tome smo pisali OVDJE.

A tko je glazbenikov sin jedinac? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca. Detalje pročitajte OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sin pjevačke legende podijelio nepoznat detalj o Bešliću, video sve govori. Više saznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti

Halid Bešlić u Areni Varaždin - 2 Foto: PR

Kako je nastao hit Halida Bešlića koji mu je obilježio karijeru? Za sve je kriva novogodišnja noć, a o tome smo pisali OVDJE.

Halid Bešlić Foto: Damjan Tadic / CROPIX

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kako izgleda supruga Bobana Rajovića? Udala se za njega sa samo 19 godina

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

Pogledaji ovo Celebrity Sin pjevačke legende podijelio nepoznat detalj o Bešliću, video sve govori