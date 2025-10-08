Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti

Ana Uršula Najev osim u našoj seriji, rastura i na glazbenoj sceni.

Ana Uršula Najev, široj publici poznata po ulozi u popularnoj seriji "Kumovi", sve više se ističe i na glazbenoj sceni.

Uz legendarnu splitsku grupu Black Coffee, rasprodala je čak dva koncerta, a zbog velikog interesa publike najavljen je i treći – 30. studenoga u dvorani Lora.

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Domaća voditeljica podijelila fotku iz crkve s 25 godina mlađim partnerom

Nakon rasprodanog koncerta u rujnu, Ana Uršula i Black Coffee vraćaju se na pozornicu Teatra uz more i 23. listopada.

Međunarodna nagrada Emmy - 5 Foto: PR

Večer je posvećena legendama poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac i Meri Cetinić, a emocije koje izvođači prenose publika očito itekako prepoznaje.

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Bešlić iz drugog kuta: Prisjetite se njegovih uloga, pojavio se i u seriji Nove TV

''Već me vijest o prvom rasprodanom koncertu toliko lijepo iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da će ulaznice za drugi planuti u još rekordnijem roku. Nema većeg priznanja i sreće od popunjenoga gledališta u rodnom gradu'', rekla je Ana Uršula Najev za Slobodnu Dalmaciju.

Ana Uršula Najev Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Ana Uršula Najev Foto: Livio Andrijic/Cropix

Ana Uršula Najev kao Luce - 1 Foto: Instagram

Prisne fotke sa zgodnim mladićem potaknule su šuškanja da lijepa glumila i glazbenica ponovno ljubi. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Instagram

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kako izgleda supruga Bobana Rajovića? Udala se za njega sa samo 19 godina

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca

Pogledaji ovo Celebrity Riječi koje je Halidova supruga izrekla poslije njegove smrti slamaju srce