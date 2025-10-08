Zvijezda Kumova rastura! Veliki novi uspjeh ni sama nije mogla zamisliti

Ana Uršula Najev osim u našoj seriji, rastura i na glazbenoj sceni.
Uz legendarnu splitsku grupu Black Coffee, rasprodala je čak dva koncerta, a zbog velikog interesa publike najavljen je i treći – 30. studenoga u dvorani Lora.
Nakon rasprodanog koncerta u rujnu, Ana Uršula i Black Coffee vraćaju se na pozornicu Teatra uz more i 23. listopada.
Međunarodna nagrada Emmy - 5 Foto: PR
Večer je posvećena legendama poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac i Meri Cetinić, a emocije koje izvođači prenose publika očito itekako prepoznaje.
Ana Uršula Najev - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
''Već me vijest o prvom rasprodanom koncertu toliko lijepo iznenadila, nisam mogla ni zamisliti da će ulaznice za drugi planuti u još rekordnijem roku. Nema većeg priznanja i sreće od popunjenoga gledališta u rodnom gradu'', rekla je Ana Uršula Najev za Slobodnu Dalmaciju.
Ana Uršula Najev Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
Ana Uršula Najev Foto: Livio Andrijic/Cropix
Ana Uršula Najev kao Luce - 1 Foto: Instagram
Ana Uršula Najev - 3 Foto: Instagram
