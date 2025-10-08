Bešlić iz drugog kuta: Prisjetite se njegovih uloga, pojavio se i u seriji Nove TV

Halid Bešlić osim pjevanja okušao se i u glumi, a jedna uloga bila je popularna i u Hrvatskoj.

Halid Bešlić bio je jedno od najprepoznatljivijih glazbenih imena na estradi.

Iako je najveći dio karijere posvetio upravo glazbi, Bešlić se povremeno pojavljivao i na filmskom platnu te u televizijskim serijama.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedno od njegovih prvih pojavljivanja na filmu bila je uloga u ostvarenju ''Karaula'', redatelja Rajka Grlića.

U tom filmu Bešlić je tumačio manju, ali upečatljivu ulogu pjevača narodne muzike. Na sceni je izveo pjesmu ''Oj, jarane, jarane'', kolege Halida Muslimovića, što je kasnije preraslo u zanimljivu anegdotu.

''Prijatelj sam s mnogim redateljima i glumcima, poput Pjera Žalice, Ademira Kenovića, Dragana Bjelogrlića, Emira Hadžihafizbegovića, Rajka Grlića, tako da sam bio angažiran u filmu ''Karaula'', gdje pjevam pjesmu ''Oj, jarane, jarane'' mog kolege Halida Muslimovića. Goran Bregović me je zvao da dođem u njegov studio u Beogradu. Kad sam čuo da treba da pjevam pjesmu ''Oj, jarane, jarane mog kolege'' i imenjaka Muslimovića, pobjesnio sam i rekao: ''Kako nisi uspio da stigneš da snimiš pjesmu za mene?'' On mi se ispričao i rekao da ne može stići. Ja sam bijesan ipak prihvatio pjevati u filmu ''Karaula'', ispričao je Bešlić jednom prilikom za medije.

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić u Slavonskom Brodu - 4 Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Osim filmskih nastupa, Bešlić se više puta pojavio u televizijskim emisijama i serijama, najčešće kao on sam. U popularnoj seriji ''Nad lipom 35'' se pojavio kao gostujuća zvijezda donijevši gledateljima poseban spoj humora i glazbe.

Pojavio se i u seriji ''Stella'' iz 2013. godine, također u ulozi samoga sebe, te u emisiji ''Magacin Kabare Show'' iz 2014. godine, gdje je tumačio lik majstora Enesa.

O duetu ''Čarolija'' Halida i Semente Rajhard i danas se priča.

Uz fotografiju iz serije od Halida se oprostila i Sementa.

Sementa Rajhard oprostila se od Halida Bešlića Foto: Instagram

Osim toga, Bešlić se pojavljivao u televizijskim projektima poput ''Folk Parade'' i ''U đul bašti'', gdje su njegovi nastupi bili kombinacija muzike, humora i narodne tradicije.

Nakon duže pauze, Halid Bešlić se 2021. godine pojavio u filmu ''Deset u pola'' Danisa Tanovića. Film na duhovit način prikazuje svakodnevicu u sarajevskoj mahali, a Bešlićeva pojava u njemu dodatno povezuje realnost i filmski svijet. Rečenica ''Čuj koji, jedan je Halid'' postala je hit u regiji.

Halid Bešlić Foto: Antonio Balic / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

