I Thompson se oprostio od Halida Bešlića na društvenim mrežama

Marko Perković Thompson oprostio se od Halida Bešlića na društvenim mrežama.

Smrt Halida Bešlića potresla je javnu scenu, a od kralja narodne glazbe na društvenim mrežama oprostio se i Marko Perković Thompson.

Uz crno-bijelu fotografiju Halida Thompson je napisao:

''Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut! Počivao u miru Božjem! Marko Perković Thompson i tim''

Halid je preminuo u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolešću.

