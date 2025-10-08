I Thompson se oprostio od Halida Bešlića na društvenim mrežama

Marko Perković Thompson oprostio se od Halida Bešlića na društvenim mrežama.
Uz crno-bijelu fotografiju Halida Thompson je napisao:
''Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut! Počivao u miru Božjem! Marko Perković Thompson i tim''
Halid je preminuo u sarajevskoj bolnici nakon borbe s bolešću.
Kad je komemoracija i dženaza, pogledajte OVDJE.
